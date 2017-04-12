林智堅將率團訪日 觀摩輕軌及前瞻建設

2017-04-12 13:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅18日到22日將率一級主管赴日參訪，並針對前瞻基礎建設的「新竹輕軌」、「大車站計畫」，參訪日本北九州市高架輕軌及岡山車站東西口連通及福岡巨蛋棒球場，期許過觀摩日本的成功經驗，有助於未來推動新竹車站前後站跨站平台及建置大新竹輕軌路網。

此出國參訪行程是林智堅上任後第二次率團出訪，5天內將進行13個參訪行程，「鐵人」行程主要聚焦前瞻基礎建設的項目，訪問團18日抵達福岡後，就會到北九州市聽取建置並營運「小倉線」單軌電車的廠商簡報，並試乘長度8.8公里、有13個車站的高架輕軌。

此外，林智堅也會拜訪姊妹市岡山市政府，並參訪岡山車站東西口連通工程及岡山市區輕軌，岡山車站過去也有東出口、西出口的隔閡問題，就像新竹市區前後站發展的落差，後來岡山市推動東西口連道，分別在軌道上方及軌道地下闢建自由通道，縫合東西兩側居民的阻絕，跨站通道內也設置商業空間，活絡車站商圈。

此外，岡山車站東側出口，有兼具轉運及分流功能的人工地盤，讓小汽車、計程車和公車分流，搭配簡潔的標誌導引，有效達到人車分流。這些建設經驗都將成為市府推動大車站計畫的參考，期許有效解決新竹車站現今面臨的狀況。

此外，林智堅也會參訪日本職棒軟銀鷹隊的主場福岡巨蛋棒球場，將做為竹市拆除41年新竹棒球場重建的參考，市府已爭取前瞻基礎建設8億元補助，將原地新建嶄新的球場，提供球迷高品質的觀賽環境，此行參訪福岡巨蛋，希望汲取球場設計的經驗，做為未來施工的參考。