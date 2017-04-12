陸委會重申 籲國台辦對外說明李明哲現況
針對李明哲赴中國遭逮捕，陸委會主委張小月11日舉行記者會，強調國人人身安全是政府處理本案最高指標，並呼籲中國應開放家屬探視，兩岸應以溝通對話處理此案。右為海基會副董事長兼秘書長柯承亨，左為陸委會副主委邱垂正。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國台辦今天上午回應「李明哲案」，僅稱依法辦案，並批評台灣方面製造事端攻擊中國。國台辦回應媒體提問時也證實，海協會的確委託台灣「海峽兩岸交流服務中心」與李明哲妻李凈瑜接觸聯繫，先前被稱為「兩岸掮客」的李俊敏即為該中心的執行長。另，國台辦也稱海協會沒有收到來自家屬的物品，陸委會副主委林正義回應表示，藥品有寄出也有簽收，但陸委會無法掌控是否送到李明哲手中。林正義也強調，希望國台辦了解此案已經引起不必要疑慮，希望對岸對外進一步說明李明哲現況。
國台辦今天上午舉行例行記者會，國台辦發言人安峰山不願回應對於李明哲「被失蹤」案的疑慮，未對李明哲所犯案情、關押地點、是否同意家屬探視作出說明，僅稱中國有關方面是「依法辦案」，並批台灣藉機攻擊中國，製造事端。
安峰山回應媒體提問時說，為照顧李明哲家屬的關切，基於人道考量，海協會委託台灣「海峽兩岸交流服務中心」向李明哲妻李凈瑜通報有關情況。安峰山並提到，海協會同時轉達表示，可以轉交李明哲家屬的相關物品，但到目前為止，海協會並沒有收到來自當事人家屬的物品。他也說，海協會並沒有就此事與海基會進一步聯繫。
針對國台辦證實李俊敏的確受海協會之託辦事，林正義表示，非常感謝國內媒體對國台辦提出6個問題，幫助我方釐清情況。但林正義仍然強調，希望對岸公開李明哲現況，他說，國台辦和海協會即使不回應陸委會和海基會，都希望對外能有進一步說明。至於海協會委託李俊敏一事，林正義說，這些就是所有管道之一，希望國台辦和海協會不要因為管道中斷造成國人疑慮。
林正義說，雙方溝通管道立場不一，陸委會了解也尊重家屬意見，同時也尊重受到委託的個人，李俊敏也已經聲明退出協助。林正義再向對岸喊話，假如國台辦真的關注這個案子，就應了解已經引起不必要疑慮，那對岸可以做很多事情，透過各式各樣的管道，甚至單邊地定期讓我方了解李明哲先生的現況。且有更多國際NGO關注此案的程度，甚至比部分台灣民眾還多，因為他們長期在中國大陸內部經營組織，都有可能面對類似遭遇，會造成對中國大陸不利的形象。
藥品部分，林正義強調有寄出時間和簽收時間，但有無送達李明哲手中，陸委會無法掌控。
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標題：陸委會重申 籲國台辦對外說明李明哲現況
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