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富邦併北銀涉圖利案 律師點名柯P站出來

2017-04-12  13:08

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦時任台北市長馬英九被控賤賣台北銀行、圖利富邦金控案，今早首度傳喚告發人前北銀副理黃玉炎釐清相關疑點，中午12點多，黃玉炎訊後表示，馬英九涉嫌賤賣北銀、圖利富邦等事證已非常明確，希望檢察官盡快將馬所涉違反事證起訴；黃的委任律師王可富呼籲，台北市長柯文哲應該站出來，替百姓及市民爭權益。

黃玉炎庭訊後表示，針對當初身為北市府法定代理人的馬英九，為什麼讓不是法定代表人的財政局長李述德來簽相關文件，上頭也沒蓋關防，且報告內容及會計師意見書上的漏洞百出，今天主要就此部分，進行證據補強的動作。

黃玉炎指出，檢察官今天問案很詳細，希望此案不要像其他案子一樣簽結，盡快找出馬英九的違法事證，將馬英九起訴。黃玉炎指出此併購案4個疑點，首先，馬英九、李述德違反公司法第316條、企業併購法第57條規定，公司若要合併、出售，須經3分之2以上股東出席，以及經2分之1同意後，才能做此商業行為，馬英九沒召開董事會就簽署合併案，就法律上而言屬於無效契約。

其次，關於併購時的評估報告及股價合理性分析意見書，竟是在同1天產生，照理說應先有報告書，才有分析意見書，為何這麼大的併購案會在同一時間出來，耐人尋味。

第3，評估報告原是由高盛投資顧問公司處理，最後為何交給致遠國際投資顧問公司，質疑其中有不可告人之事；最後，該份股價評估報告書中，裡面有4種方法，他捨棄了對北銀最有利的市場禁止法，改成市場比較法、評比法，很弔詭。

律師王可富則說，馬英九把台北市民、國家的財產，故意以低價賣給富邦，此財產並不是馬英九的財產，而是屬於國家、老百姓的財產，他呼籲柯P應該也站出來，為老百姓及台北市民爭取合理權益。

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  • 北檢今天首度傳喚告發人、前北銀副理黃玉炎（右），黃玉炎的委任律師王可富（左）今天呼籲，台北市長柯文哲應該站出來。（記者錢利忠攝）

    北檢今天首度傳喚告發人、前北銀副理黃玉炎（右），黃玉炎的委任律師王可富（左）今天呼籲，台北市長柯文哲應該站出來。（記者錢利忠攝）

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