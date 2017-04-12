藝術界質疑南美館黑箱 賴清德回應了
2017-04-12 12:53
賴清德強調，南美館館長由董事會遴選決定，他予以尊重，也相信董事會會選出適合的人選。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南當代藝術界質疑台南市立美術館行政法人黑箱，今天並於網路上發起連署。他們表示，他們對南美館館長公開徵選，有著極高期待與憂慮，館長公開徵選代表的就是南美館資訊透明性與專業性的最後機會，「我們要求全面公開、透明，市長您看到了嗎？」
台南市長賴清德今天中午參加一場模範勞工表揚活動。對於連署一事，他於會後受訪表示，他並不了解。
不過，賴清德強調，南美館館長由董事會遴選決定，他予以尊重，也相信董事會會選出適合的人選。
台南當代藝術界的連署全文：
行政法人的黑箱危機？市長您看到了嗎？
----南美館應成為行政法人的典範
臺南市美術館當代館不僅是臺北當代藝術館以外唯一的當代美術館，又是臺灣第一個行政法人當代美術館。所以南美館不應成為行政法人的錯誤示範，決策資訊必須公開、開創公民參與機制、落實藝術專業監督。
但是目前南美館董監事的遴選、館長的遴選、典藏的機制與過程，再再造成人民的疑慮。我們不禁要問，為何南美館在一開始就如此不透明，背離國家開放政府的既定政策？
目前，南美館法人董事會成員當代藝術專業性比例明顯不足、館長遴選機制並未納入公共意見、又為何會有一批深具專業知識的委員們陸續退出典藏審查會議，拒絕為美術館背書？
我們強烈要求董事會成員遴選方式應公開廣徵民意！董監事遴選會議、館長遴選會議、典藏會議應公開影音與文字紀錄！！館長應該公開徵選！！
現在臺南當代藝術界對館長公開徵選，有著極高期待與憂慮，館長公開徵選代表的就是南美館資訊透明性與專業性的最後機會，我們要求全面公開、透明，市長您看到了嗎？!
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