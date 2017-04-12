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聯航事件風波 綠委要求建置機位超賣補償SOP

2017-04-12  12:48

〔記者王俊忠／台南報導〕對於在國際間引發軒然大波的聯航事件，立委林俊憲今天在臉書上說，有對民航局長做出相關質詢，首先是針對台灣目前航空公司超賣且民眾放棄機位的事件，民航局沒有相關統計數據，根本不知道航空公司一年超賣多少，他要求民航局深入了解。

另外針對放棄機位者，林俊憲表示，民航局只有概略的要求航空公司要補償，至於如何補償？是否提供住宿或餐飲？他要求民航局應建置一套補償的SOP作業流程，不要讓民眾的權益睡著了！

針對各家航空公司誤點率，林俊憲指出，民航局沒有放上交通部統計網，只有放台灣總誤點率，為讓消費者有知的權利，非常重要，要求民航局長督促局方公布。至於民航局長以為局裡已經公布，他在質詢後跟民航局討論，證實確實是沒有公布，要求未來在網站上確實公布。

最後對華航與遠東航空兩個月內傳出機師兩次酒測未過，林俊憲也要求民航局應該提高抽檢率，提高開飛機酒駕的罰則，一定要杜絕這種誇張的飛機酒駕行為。

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  • 林俊憲要求民航局應建置一套補償的SOP作業流程，不要讓民眾的權益睡著！（資料照，記者林正堃攝）

    林俊憲要求民航局應建置一套補償的SOP作業流程，不要讓民眾的權益睡著！（資料照，記者林正堃攝）

  • 聯航事件引發風波，立委林俊憲在臉書發表看法。（擷取自臉書）

    聯航事件引發風波，立委林俊憲在臉書發表看法。（擷取自臉書）

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相關關鍵字： 林俊憲 民航局 聯合航空
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