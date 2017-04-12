爭被告偵查中閱卷權 黃國昌怒嗆司委會
〔記者曾韋禎／台北報導〕司法院大法官會議在去年4月29日作出釋字第737號解釋，認為「刑事訴訟法」限制羈押程序中的律師及被告限制閱卷權違憲。立法院司法及法制委員會趕在相關條文即將失效前修法，但時代力量立委黃國昌堅持，此次修法必須納入嫌犯在偵查中的閱卷權，否則他到時候要求協商，新法就來不及在現行法失效前順利銜接。
前台北市議員賴素如涉收賄而被收押146天，律師要求閱卷被拒，賴素如因此聲請釋憲。釋字737號認定，「刑事訴訟法」相關限制違憲，牴觸「憲法」的人身自由和訴訟權意旨，要求司法院應於1年內修正。
由於現行法相關規範將於4月底失效，立法院司委會連日來密集審查相關修法。黃國昌認為，修法不該被大法官追著跑，既然現在要修法，就不要只侷限在釋字737號，而要全盤思考被告的防禦權。
他表示，被告的強制辯護權，不應只在審判階段，在偵查階段也要有。他進一步指出，報告也應有資訊請求權，而且不只在審判階段，應擴及到偵查階段，且範圍不只是筆錄，更應包括證物。
法務部次長陳明堂則認為，若要在偵查階段就納入強制辯護，法務部願意帶回去思考，於9月前提出修正草案。
不過對於偵查中的閱卷權，陳明堂表示，這已違反偵查不公開，影響偵查效能。他指出，日本沒有偵查中閱卷的制度，未來若要開放，必須思考開放的範圍有多大，這是牽一髮動全身的問題，無法在2個月內研擬出方案。
他提醒，若是開放被告在偵查中閱卷，還會妨害到被害人、第三人。
民進黨立委蔡易餘指出，若要在羈押的範圍以外開放被告的閱卷權，就要思考嫌犯能取得多少資料？例如毒品犯的主謀，是否能透過閱卷去拿到小弟的筆錄，檢方偵查犯罪的力道一定會因此下降。他建議，現在有時效壓力，應先就釋字737號的部分完成修法。
由於法務部與執政黨立委都不贊同現在就修法開放偵查中的閱卷權。黃國昌當場怒嗆，「你們要這樣會比較快嗎？我只要拉協商，一樣不能如期三讀。」
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標題：爭被告偵查中閱卷權 黃國昌怒嗆司委會
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