| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

退休軍警消赴藍黨團陳情 拍桌驚動立院警方

「329遍地開花」抗爭行動的退休警消代表，因收到警方傳喚通知，而向國民黨立法院黨團陳情。（記者鄭鴻達攝）

2017-04-12  12:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕部分反對年金改革的退休軍警消人員，發動「329遍地開花」陳抗行動，事後有25人遭警方傳喚，當時陳抗團體的代表今進入立法院向國民黨立法院黨團陳情，期間一度激動拍桌，驚動院內警方前來關切，所幸最後陳情和平落幕。

部分退休軍、警、消人員，因不滿蔡英文政府年金改革方案，在3月29日發動「329遍地開花」陳抗行動，號召群眾包圍行政院、立法院及內政部，與警方發生衝突，甚至一度闖入立法院、占據忠孝東路、中山南路口，癱瘓交通，事後有多人收到警方傳喚通知。

多名陳情代表手持標語、頭綁布條，集結進入國民黨立法院黨團記者室，向黨團總召廖國棟、書記長王育敏、立委黃昭順、張麗善、徐榛蔚陳情。發表過程中，一名陳情代表述說「總統蔡英文曾講政府聽不見民意可拍桌」時，多次憤怒拍桌，驚動院內警方到場關切。

台北市退休警察人員協會理事長陳合良指出，這次有25人被警方傳喚，對於警方偵辦未審先判、未遵守偵查不公開原則，對特定媒體放話，深表不以為然，且陳抗中還有人還被特定警方人士羞辱式地打巴掌，跟318太陽花學運事後處理比起來，深覺受到羞辱。

國民黨立法院黨團總召廖國棟指出，陳抗衝突難免，318學運判決部分無罪，對曾經為國家奮鬥付出的退休警消，卻以高標準處理，這是典型官逼民反的案例，黨團對於當天幾近侮辱、違反程序的作法表達抗議，國民黨一定會站在司法公正、信任角度接受陳情。

立委林德福表示，蔡政府近期所推的很多政策都與民意背道而馳，受壓迫者當然會站出來，太陽花學運的人有些已經判無罪，行政院長林全還說這是政治問題，政府不應用兩種標準，想造成寒蟬效應，蔡英文民調近期如雪崩式地下滑，可看出人民心中的不滿。

立委張麗善指出，蔡英文當初說政府若聽不到人民的聲音，除拍桌以外還可走上街頭，軍公教警消為了自身權益站上街頭，如今蔡政府卻玩兩面手法，對於318學運侵入公署、破壞公物說是公民不服從而判無罪，但手心手背都是肉，豈可玩一國兩制、兩面手法？

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 立法院 退休軍警消
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：退休軍警消赴藍黨團陳情 拍桌驚動立院警方


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.