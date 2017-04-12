退休軍警消赴藍黨團陳情 拍桌驚動立院警方

「329遍地開花」抗爭行動的退休警消代表，因收到警方傳喚通知，而向國民黨立法院黨團陳情。（記者鄭鴻達攝）

2017-04-12 12:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕部分反對年金改革的退休軍警消人員，發動「329遍地開花」陳抗行動，事後有25人遭警方傳喚，當時陳抗團體的代表今進入立法院向國民黨立法院黨團陳情，期間一度激動拍桌，驚動院內警方前來關切，所幸最後陳情和平落幕。

部分退休軍、警、消人員，因不滿蔡英文政府年金改革方案，在3月29日發動「329遍地開花」陳抗行動，號召群眾包圍行政院、立法院及內政部，與警方發生衝突，甚至一度闖入立法院、占據忠孝東路、中山南路口，癱瘓交通，事後有多人收到警方傳喚通知。

多名陳情代表手持標語、頭綁布條，集結進入國民黨立法院黨團記者室，向黨團總召廖國棟、書記長王育敏、立委黃昭順、張麗善、徐榛蔚陳情。發表過程中，一名陳情代表述說「總統蔡英文曾講政府聽不見民意可拍桌」時，多次憤怒拍桌，驚動院內警方到場關切。

台北市退休警察人員協會理事長陳合良指出，這次有25人被警方傳喚，對於警方偵辦未審先判、未遵守偵查不公開原則，對特定媒體放話，深表不以為然，且陳抗中還有人還被特定警方人士羞辱式地打巴掌，跟318太陽花學運事後處理比起來，深覺受到羞辱。

國民黨立法院黨團總召廖國棟指出，陳抗衝突難免，318學運判決部分無罪，對曾經為國家奮鬥付出的退休警消，卻以高標準處理，這是典型官逼民反的案例，黨團對於當天幾近侮辱、違反程序的作法表達抗議，國民黨一定會站在司法公正、信任角度接受陳情。

立委林德福表示，蔡政府近期所推的很多政策都與民意背道而馳，受壓迫者當然會站出來，太陽花學運的人有些已經判無罪，行政院長林全還說這是政治問題，政府不應用兩種標準，想造成寒蟬效應，蔡英文民調近期如雪崩式地下滑，可看出人民心中的不滿。

立委張麗善指出，蔡英文當初說政府若聽不到人民的聲音，除拍桌以外還可走上街頭，軍公教警消為了自身權益站上街頭，如今蔡政府卻玩兩面手法，對於318學運侵入公署、破壞公物說是公民不服從而判無罪，但手心手背都是肉，豈可玩一國兩制、兩面手法？