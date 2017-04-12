國民黨團結關鍵 郝龍斌：在6個候選人

國民黨主席參選人郝龍斌今天出席「新店大鵬華城」座談會時，談到國民黨敗選最大原因，就是黨內不團結，團結關鍵在現有6位候選人。（記者賴筱桐攝）

2017-04-12 12:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天出席「新店大鵬華城」座談會時，談到國民黨敗選最大原因，就是黨內不團結，團結關鍵在現有6位候選人，如果每個人都明白國民黨未來往哪裡發展，積極爭取民眾支持，讓大家看到國民黨變得不一樣， 就能獲得50%選民認同，重返執政。

郝龍斌指出，外界盛傳6人投入國民黨黨主席選舉，恐造成黨內分裂，但他認為，團結關鍵在於這6位候選人，如果每一位都清楚國民黨未來要往哪裡發展，公平競爭，讓大家看到國民黨變得不一樣，提升國民黨在大家心目中的形象，自然能爭取選民認同。

郝龍斌表示，正向選舉非常重要，如果選舉過程中彼此抹黑、攻擊、挑撥離間、拉人頭黨員，導致選舉結果不公，破壞黨的形象，「怎麼可能會團結？」他形容，攻擊自己人就跟家暴一樣，他絕對不會做破壞團結的人，關起門來自己罵沒關係，但不要在外面公開批評黨，關起門什麼都可以講，開了門砲口應一致對外。

郝龍斌強調，「國民黨垮了不是輸給民進黨，是輸在自己不團結」。做為黨的領導人，必須是團結推手，要有正確的方向，讓大家願意跟你走，而不是內鬥得很厲害，修理自己人非常專業，刀刀見骨，碰到民進黨就軟趴趴。

郝龍斌說，國民黨的文化一定要改，尤其是「喬」的文化，大家坐下來喬一喬、談一談，結果每個人心裡都有死結，他不反對黨內有派系，但將來這些人都要凝聚起來，如果他有幸當選黨主席，未來一定邀請其他5個人加入國民黨改革委員會。