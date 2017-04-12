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朱立倫缺席前瞻計畫會議挨批 國民黨：張景森鬥爭朱

2017-04-12  12:08

〔記者施曉光／台北報導〕藍營執政的新北市最近為了「前瞻基礎建設計畫」經費與民進黨政府齟齬，國民黨文傳會副主委胡文琦今日質疑，新北市長朱立倫只是抱怨蔡政府未將新北市的相關建設納入，引來行政院政務委員張景森批評沒有出席會議，他質疑張景森官威好大，一定要地方首長親自開會，派副市長代表出席就不給錢，張景森鬥爭朱立倫，只是刻意找理由，欲加之罪，何患無辭。

胡文琦表示，新北市政府從未缺席行政院的會議，至少都由副市長代表參加，就算在國民黨執政時代也一樣，他並要求蔡政府公佈高雄市長陳菊親自出席過幾次會議？

他還說，如果真如張景森所說，「唯一受邀而不出席的首長，就只有朱市長一人」，那台北市長柯文哲有出席會議嗎？如果柯文哲有出席，為什麼台北市獲得的前瞻建設計劃經費卻是零？

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦質疑，張景森批評朱立倫沒有出席會議，是找理由鬥爭朱立倫。圖為新北市長朱立倫。（資料照，記者張安蕎攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦質疑，張景森批評朱立倫沒有出席會議，是找理由鬥爭朱立倫。圖為新北市長朱立倫。（資料照，記者張安蕎攝）

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