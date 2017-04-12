批黃世銘彈劾案未過 律師：應修司法官評鑑制度

2017-04-12 11:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今由第三組開會討論司法官的多元晉用與監督等議題，其中律師尤伯祥對司法官評鑑委員會功能提出多達17個具體改革主張，他強調，現行的評鑑委員會缺乏公信力及決定權，根本是「無爪無牙」，全然背離設置評鑑機制的目的。

尤伯祥指出，現行的法官評鑑委員會是由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人組成，檢察官評鑑委員會也是以類似方式產生，法律專業人員的人數過半，不免給人法律菁英相濡以沫的觀感，且學者與社會公正人士是由司法院長遴聘，也讓人懷疑委員會的獨立性，足以使整個法評會或檢評會流於專業偏見，與社會標準脫節。

此外，目前評鑑委員會只能視有無懲戒必要而分別送監察院或司法院、法務部人審會審議，在行為不當情節未達重大時，也只能循自律機制，移請當事人所屬法院或檢察署予以警告或要求改善，這些單位全都不受評鑑委員會見解的拘束，可以逕自做成不彈劾、不處分甚或不處理的決定，例如前檢察總長黃世銘犯下洩密罪，監察院就未通過彈劾案，重重打了檢評會耳光。

對於如何改善現況，尤伯祥提出5大類、共17項具體改革建議，首先針對「強化評鑑委員會獨立性」部分，他認為應讓非法律專業的委員人數過半，且院部及律師全聯會都不應參與非法律專業委員的產生；另評鑑委員會應有專職幕僚人員協助處理個案，預算也應獨立，並讓委員會有獨立的組織設置地點。

其次則是「強化評鑑委員會的權限」，讓委員會可直接將不當行為重大者移送職務法庭審理，無須再經過監察院審查；人審會若做出異於評鑑委員會之決定，也應再送評鑑委員會覆議，最終以評鑑委員會之決定為主；評鑑委員會若認定行為確有不當者，可視情節選擇公開或非公開勸告、警告；委員會審議時若發現被評鑑人有其他違失也可以主動評鑑調查。

第3大項則是「讓人民更接近評鑑委員會」，首先是讓人民有權直接向評鑑委員會請求評鑑，不必再透過律師公會或民間司改會等團體；訴訟當事人、犯罪被害人等若請求個案評鑑，應有權於開庭翌日至裁判確定1年內請求交付法庭與偵查庭之錄音光碟；評鑑委員會應以廣告等宣傳手段，讓人民充份知道申訴管道。

第4大項為「評鑑委員會的最低程序保障」，尤伯祥認為，應通知受評鑑的法官或檢察官到場答辯，並讓其得以請求閱覽、抄錄、複印或攝錄卷宗及證物；請求人也應有權於調查程序中到場陳述意見及閱覽、抄錄卷宗證物；受評鑑人應有權獲得法律專業人員之協助，得委任辯護人及代理人；受評鑑人或請求人應有權要求委員會調查證據；評鑑委員應有權撰寫不同意見書或協同意見書。

最後第5項則是應延長個案評鑑之時效，尤認為，目前法官法所訂定的個案評鑑年限為2年，顯然過短，應配合公務員懲戒法對懲戒權行使期間之規定予以延長。