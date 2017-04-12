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郝龍斌看前瞻計畫 直批政黨意識型態考量

2017-04-12  11:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日行政院前瞻基礎建設計畫因預算分配問題引發爭議，國民黨副主席郝龍斌今天出席「新店大鵬華城」座談會時，批評民進黨政府的前瞻計畫，是以政黨意識型態為考量，還說政務委員張景森「造口業」，種種行為讓人民反感。

郝龍斌表示，民進黨執政近10個月以來，不斷以公共建設來綁樁，今天他從媒體報導看到，政務委員張景森批評三環三線，指新北市長朱立倫用「念力」爭取預算。郝為新北市政府抱屈，他說，三環三線是在馬英九政府執政時期通過，經過完整規劃和詳細評估的軌道建設計畫，對新北市發展相當重要。

郝龍斌指出，前瞻基礎建設計畫，完全以政黨及意識型態考量，他舉例，新北市人口數400萬人，是屏東縣的3到4倍，新北市這次拿到的預算203億元，僅屏東的一半，他再舉例，藍營非執政縣市人口數佔全台3分之1，卻僅拿下15%預算，反觀綠營縣市，囊括近85%預算。

又以新北市和高雄比較，人口數比高雄多了100萬人，但高雄拿到的預算是新北市的7倍。郝龍斌質疑，前瞻計畫就是民進黨亂開選舉支票的綁樁行為。

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  • 國民黨副主席郝龍斌今天出席「新店大鵬華城」座談會時，批評民進黨政府的前瞻計畫，是以政黨意識型態為考量。（記者賴筱桐攝）

    國民黨副主席郝龍斌今天出席「新店大鵬華城」座談會時，批評民進黨政府的前瞻計畫，是以政黨意識型態為考量。（記者賴筱桐攝）

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