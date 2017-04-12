台大護航楊泮池 陳芳明怨：出國訪問被瞧不起
2017-04-12 12:10
作家陳芳明今無奈地說，台大護航校長楊泮池，讓外國學者看不起台大、教育部、科技部。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台大論文造假案持續延燒，政大台文所教授、作家陳芳明今無奈地說，台大護航校長楊泮池，讓外國學者看不起台大、教育部、科技部，連出國訪問也被瞧不起，讓他覺得像是被聯合航空硬扯下機的華裔乘客杜成德，一起被拖下水，連尊嚴都沒有。
陳芳明於臉書撰寫〈到今天政府還在裝聾作啞〉一文，指出日前赴港訪問時，在一些場合上聽到，幾位教授的言談間，透露出對台大的些許鄙夷。他提到，與論文造假者合作10年的楊泮池，竟可全身而退，絲毫不必肩負任何行政責任，「台大公布的調查內容，在很大程度上都是為了護航楊泮池」。
陳芳明表示，這種連「公正調查」也在「造假」的行徑，更使學界遭受鄙夷。因為這件事情，外國學者看不起台大、教育部、科技部，連他們從台灣出國訪問，也被瞧不起，他直言，「蔡政府到底發生什麼事？」他也在文末感嘆，「我們好像是在聯航班機上被搶拉出去的那位華裔乘客，我們也一起陪葬，一點尊嚴都沒有」。
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