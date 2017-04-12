| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

台大護航楊泮池 陳芳明怨：出國訪問被瞧不起

作家陳芳明今無奈地說，台大護航校長楊泮池，讓外國學者看不起台大、教育部、科技部。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-04-12  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕台大論文造假案持續延燒，政大台文所教授、作家陳芳明今無奈地說，台大護航校長楊泮池，讓外國學者看不起台大、教育部、科技部，連出國訪問也被瞧不起，讓他覺得像是被聯合航空硬扯下機的華裔乘客杜成德，一起被拖下水，連尊嚴都沒有。

陳芳明於臉書撰寫〈到今天政府還在裝聾作啞〉一文，指出日前赴港訪問時，在一些場合上聽到，幾位教授的言談間，透露出對台大的些許鄙夷。他提到，與論文造假者合作10年的楊泮池，竟可全身而退，絲毫不必肩負任何行政責任，「台大公布的調查內容，在很大程度上都是為了護航楊泮池」。

陳芳明表示，這種連「公正調查」也在「造假」的行徑，更使學界遭受鄙夷。因為這件事情，外國學者看不起台大、教育部、科技部，連他們從台灣出國訪問，也被瞧不起，他直言，「蔡政府到底發生什麼事？」他也在文末感嘆，「我們好像是在聯航班機上被搶拉出去的那位華裔乘客，我們也一起陪葬，一點尊嚴都沒有」。

廣告
  • 陳芳明認為，台大護航校長的行徑，連教育部、科技部，以及出國訪問的學者專家們都被拖下水，搞得像是被聯合航空硬扯下機的華裔乘客杜成德一樣。（圖擷取自陳芳明臉書）

    陳芳明認為，台大護航校長的行徑，連教育部、科技部，以及出國訪問的學者專家們都被拖下水，搞得像是被聯合航空硬扯下機的華裔乘客杜成德一樣。（圖擷取自陳芳明臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台大 聯合航空 論文 造假 陳芳明 香港
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：台大護航楊泮池 陳芳明怨：出國訪問被瞧不起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.