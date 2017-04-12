北市「施政效能」如何？ 市民給了66分

超過7成的市民認為住在台北很光榮，市民對於北市府團隊的整體表現打66分。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-04-12 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市研考會公布「施政效能」等14項指標的最新民調，有56％的市民認為台北正在進步，23％覺得退步，超過7成的市民認為住在台北很光榮，市民對於北市府團隊的整體表現打66分。

台北市研考會表示，自民國105年10月起，參考公共治理相關指標和文獻，進行公共治理指標調查，希望藉此了解民眾對市府施政效能的感受，調查項目包含「政府施政效能、回應力與公民參與及政府施政理念」等共14項指標，根據3月份調查結果顯示，有6項指標同意度超過6成以上，以「清廉」及「依法行政」同意度超過7成為最高。

在「政府施政效能」方面，「依法行政」、「節約」及「能力」等3項同意度超過6成，其中以「依法行政」最獲認同，同意度高達70％，「效率」和「創新」也獲近6成受訪者同意，但民眾對於北市府在「有明確施政方向」及「決策一致」方面認同不高，尤其「決策一致」感受上不同意（47％）高於同意（39％）。

在「回應力與公民參與」方面，近6成同意台北市政府「重視民意」、「關心市民福利」，而在「重視產業發展」，則看法分歧，同意（42％）略高於不同意（38％）。

在「政府施政理念」方面，6成以上民眾同意台北市政府為「清廉」、「資訊公開透明」、「負責任」，尤其以「清廉」（73％）為市府此次調查同意度最高項目，有6成民眾同意北市府把「公平正義」當成施政核心價值。

研考會表示，5成6市民認為台北在進步，2成3感覺退步；7成1覺得住台北是光榮的，但若以60分為及格分數，從0至100分對北市府團隊整體表現評分，民眾平均為北市府打上66分。

研考會從3月21日至24日調查，成功訪問18歲以上台北市民共1092人；在95％信心水準下，正負誤差值為2.97個百分點以下。