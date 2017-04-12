十指緊扣「小楊千嬅」？戴錫欽駁斥：照片角度所致
週刊再度爆料國民黨台北市議員戴錫欽熱戀「小楊千嬅」。但他今早出面駁斥報導，並強調現已離婚、目前單身。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕國民黨台北市議員戴錫欽多次被爆幽會民進黨台北市議員許淑華；事後，戴去年與妻子王慧貞離婚。週刊今爆料，戴錫欽與神似楊千嬅的女友人十指緊扣。但戴出面駁斥報導，「她不是我的女朋友，我也沒有另結新歡」，被拍到的照片純粹是角度以及酒後的肢體互動，否認有十指緊扣的情形。
週刊報導，4日凌晨一點，戴錫欽與數名友人離開東區SOGO百貨對面的錢櫃，戴錫欽在門口邀友人打香腸，香腸攤老闆向他抱怨警察取締頻繁，戴錫欽回他：「是哪個所的找你麻煩啊！這附近是敦南所的。」邊罵邊順勢牽起身旁女友人的手，甜蜜十指緊扣。
報導指出，戴錫欽的新歡皮膚白晰、鼻子高挺，神似楊千嬅。2人約會特別選了顏色相近的外套，以情侶姿態與友人同歡。
針對牽新歡打香腸一事，戴錫欽表示，當天只是參加朋友聚會，該名女女子是朋友的朋友，沒認識很久，「她跟我沒有直接的關係，應該只是角度問題，不要影響到人家。」他並坦承去年離婚。
戴錫欽今早出面受訪。戴證實去年已辦好離婚手續，站在家庭角色，最重要的工作是與前妻一起把孩子照顧好；站在民代角色，最重要的任務則是做好選民服務、提升問政表現。
針對週刊報導，戴解釋，當天本來是在錢櫃附近吃飯，但有香港朋友剛好來台灣，問他能不能順道過去露個面，「我就順道過去打招呼，有些1、20年的朋友」；其中「小楊千嬅」是朋友的朋友，他倆並非戀人關係，並強調現在是單身。
媒體追問，兩人既非戀人關係，為何十指緊扣？戴聲稱，因為見過幾次面有一點小交情，加上她個性爽朗，與同行友人互動都像哥們，喝了點酒後，舉手投足難免有肢體碰觸；但強調，絕無十指緊扣，是週刊照片角度所致。
週刊報導是否意味揮別舊愛民進黨議員許淑華？戴表示，大家都是好同事又同選區，「各自在問政的領域上好好表現」，並重申現在單身、沒有女朋友。
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標題：十指緊扣「小楊千嬅」？戴錫欽駁斥：照片角度所致
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