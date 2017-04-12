原民大規模抗議 要求撤銷亞泥採礦展延

太魯閣富世部落到行政院陳情提起訴願，抗議經濟部核准亞泥展延，要求行政院撤銷經濟亞泥展延的行政處份。（記者王藝菘攝）

2017-04-12 11:31

〔記者李欣芳／台北報導〕經濟部今年3月展延亞泥新城山礦場採礦期限20年，衝擊當地生態及侵犯原住民保留地，引發當地原住民與環團不滿，今天上午太魯閣族人動員北上，結合環團近百人赴行政院大規模抗議，並遞交訴願書，抨擊亞泥採礦多年來讓當地原住民流離失所，要求撤銷展延處分。

長老教會牧師歐蜜偉浪痛批，亞泥新城山礦場採礦期限展延20年，是不公不義，讓高山資源財團化，財團說拆你家大門，就拆大門，政府無能，才讓財團治國。

到場聲援的民進黨立委高志鵬表示，他們希望經濟部撤銷展延處分，但經濟部不為所動，他下週將在立法院經濟委員會提案成立調閱小組，把當年前原住民受騙經過及展延案流程等資料，攤在陽光下。

抗議群眾高喊「撤銷亞泥展限」、「還我居住權」、「還我太魯閣」等口號，地球公民基金會等團體在3月23日發起拼「十萬人連署 捍衛太魯閣」，已有4萬多人參與連署。

環團痛批，全台灣單一礦區最大的礦場－亞洲水泥公司新城山礦場，在礦業法和環評法規修正前夕，經濟部竟暗渡陳倉，於今年3月14日以史上最快速的3.5個月核准展延20年，直到2037年11月22日。但亞泥新城山的礦業用地，95%以上都位在原住民族保留地，然而展延過程中不但未依原基法第21條所要求諮商取得原住民族同意，更全然無視爆破開採43年來，當地的地質與水土環境的變化，多年來讓當地原住民流離失所。

上午的抗議行動，原住民族青年演出「砍你雙腳、再賣你輪椅」行動劇，諷刺此案官商勾結。原保地遭占、被迫與礦場為鄰的太魯閣中富世部落族人代表以當事人身分，在義務律師團的協助下向行政院提出訴願，要求撤銷經濟部核給亞泥的展延處分，政院派官員接下訴願書。

太魯閣富世部落到行政院陳情提起訴願，抗議經濟部核准亞泥展延，要求行政院撤銷經濟亞泥展延的行政處份。（記者王藝菘攝）

太魯閣富世部落到行政院陳情提起訴願，抗議經濟部核准亞泥展延，要求行政院撤銷經濟亞泥展延的行政處份。（記者王藝菘攝）