立委要求官員拒搭聯航 外交部：會提報行政院

2017-04-12 11:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯合航空（UAL）日前動用航警，暴力拖行乘客下機，以讓出機位給機組員。影片上網之後，引發各界撻伐。民進黨立委蔡適應今天要求外交部，應規制外交人員「不能搭聯航」，以表示公部門對其暴行的最大抗議。外交部回應時坦言「聯航有點歧視性」，也表示會將立委建議提請行政院，若院內核定就會配合。

美國聯航超賣機位，但因安排失當，在旅客登機完成後，才祭出補償金、要求機上旅客讓出4個座位給該航空機組員。其中一名亞裔乘客因以優惠票價搭機，遭點名需下機，但該乘客拒絕，竟遭航空公司通報航警，並以粗暴手段拖下飛機，導致該名乘客受傷，引發熱議。

蔡適應今天在立法院質詢外交部次長李澄然時說，外交人員或行政部門在海外都有機會搭到聯航，但其他航空公司還很多，他要求應從外交部開始，官員在海外「不能搭乘聯航」，以表示公部門對聯航亞裔暴行的最大抗議；李澄然回應表示，外交部人員搭飛機以國航為優先，聯航的事情「有點歧視性」，會將蔡適應的建議會提請行政院，行政院若核定就會配合。

日前傳出李澄然將退休的消息，李澄然今也證實下個月將退休。

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