| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

水庫防淤隧道挨新北批 鄭文燦：治水不分藍綠

2017-04-12  11:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟等6聯席委員會今舉行第2場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，討論水環境建設。桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安都特地北上出席。林佳龍強調前瞻建設「不是獨厚綠營市長」，鄭文燦也表示，「治水不分藍綠」，應該跨域思考，落實用水正義。

此次納入前瞻計畫「水環境建設」的石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫，遭新北市政府批評是「以鄰為壑」。對此，鄭文燦在公聽會表示，有人說這是「爽了鄭文燦、苦了朱立倫」，但北北桃基隆的水環境，應該用全流域的概念來思考，管理規劃要一致，若石門水庫能夠永續經營，對桃園和新北都好，這是跨域合作，不要為了水的問題吵架。

鄭文燦也說，若反對阿姆坪防淤隧道計畫，「要怪就要怪核定計畫的前總統馬英九」，該計畫在2014年就核定，當時他還沒當市長。

鄭文燦表示，此次前瞻計畫，是企圖把過去想過還沒完成的構想，透過一次特別預算來完成，這也涉及用水正義的問題；桃園市用水大，是因為有灌溉用水，台北沒有，桃園市不會本位的來看待這件事情，希望治水能北北桃合作，中央也能智慧調度用水，台北缺水供水台北、桃園缺水供水桃園。

廣告
  • 桃園市長鄭文燦（圖左）出席前瞻基礎建設公聽會，強調「治水不分藍綠」，應該跨域思考，落實用水正義。圖為台中市長林佳龍（右）與鄭文燦交換意見。（台中市政府提供）

    桃園市長鄭文燦（圖左）出席前瞻基礎建設公聽會，強調「治水不分藍綠」，應該跨域思考，落實用水正義。圖為台中市長林佳龍（右）與鄭文燦交換意見。（台中市政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 排砂 排砂隧道 石門水庫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：水庫防淤隧道挨新北批 鄭文燦：治水不分藍綠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.