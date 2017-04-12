水庫防淤隧道挨新北批 鄭文燦：治水不分藍綠

2017-04-12 11:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟等6聯席委員會今舉行第2場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，討論水環境建設。桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安都特地北上出席。林佳龍強調前瞻建設「不是獨厚綠營市長」，鄭文燦也表示，「治水不分藍綠」，應該跨域思考，落實用水正義。

此次納入前瞻計畫「水環境建設」的石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫，遭新北市政府批評是「以鄰為壑」。對此，鄭文燦在公聽會表示，有人說這是「爽了鄭文燦、苦了朱立倫」，但北北桃基隆的水環境，應該用全流域的概念來思考，管理規劃要一致，若石門水庫能夠永續經營，對桃園和新北都好，這是跨域合作，不要為了水的問題吵架。

鄭文燦也說，若反對阿姆坪防淤隧道計畫，「要怪就要怪核定計畫的前總統馬英九」，該計畫在2014年就核定，當時他還沒當市長。

鄭文燦表示，此次前瞻計畫，是企圖把過去想過還沒完成的構想，透過一次特別預算來完成，這也涉及用水正義的問題；桃園市用水大，是因為有灌溉用水，台北沒有，桃園市不會本位的來看待這件事情，希望治水能北北桃合作，中央也能智慧調度用水，台北缺水供水台北、桃園缺水供水桃園。