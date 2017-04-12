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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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少子化辦公室抓瞎？空喊生育率回到1.6％

2017-04-12  11:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應台灣少子化危機，衛生福利部今天宣布，將成立「少子化辦公室」，目標從現在夫妻平均生1.1個小孩，增加到1.6個。

衛福部主任祕書王宗曦表示，今天早上，衛福部長陳時中召集國健署、社家署等單位為少子化辦公室成立開會，但詳細計畫和短中長期目標都無，僅表示「要讓生育率回到1.6％」。

王宗曦說，這個辦公室會跨部會統合資源，例如國發會、內政部、勞動部和教育部等，首先要先盤點資源，看看現在有那些資源可以運用。

台灣在2003年總生育率跌至1.23人，突破總生育率1.3人的超低生育率門檻，此後，台灣就一直在聯合國最低生育率之列。

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  • 衛福部成立「少子化辦公室」，要讓生育率從1.1％提高到1.6％。（記者吳亮儀攝）

    衛福部成立「少子化辦公室」，要讓生育率從1.1％提高到1.6％。（記者吳亮儀攝）

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