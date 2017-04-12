新北批排砂隧道 綠委轟朱立倫顛倒是非

經濟部水利署擬在石門水庫阿姆坪段興建防淤排砂隧道，新北市政府批評「以鄰為壑」，這項工程將造成大漢溪及淡水河流域嚴重淤積，甚至釀成水患。圖為淡水河。（記者賴筱桐攝）

2017-04-12 11:17

〔記者曾韋禎／台北報導〕經濟部水利署擬在石門水庫阿姆坪段興建防淤排砂隧道，遭新北市政府抨擊是以鄰為壑。民進黨立委莊瑞雄反駁，朱立倫在桃園縣長任內力主將石門水庫整治計畫納入8年800億元，現在當了新北市長就說這是以鄰為壑，完全就是為了攻擊而胡亂抹黑、顛倒是非。

不滿國民黨陣營抨擊前瞻基礎建設，立法院民進黨團書記長李俊俋今早召開記者會指出，這是為了打造未來發展的基礎，利用公共建設來帶動民間投資，也是各國常用的方式，重點是要看執行率。

他表示，例如國民黨立委批評前瞻基礎建設沒有農水路，但農水路早就編列在一般預算了；若對前瞻基礎建設有意見可以討論，但不要亂罵。

莊瑞雄直指，朱立倫當年在桃園縣長任內就力主將石門水庫整治計畫納入8年800億元治水預算，裡面就包括排砂功能；結果現在當的新北市長就說這是以鄰為壑，何況淤排砂隧道還是在2014年核定的，當時還是國民黨執政。他批評朱，完全就是為了攻擊而胡亂抹黑、顛倒是非。

民進黨立委蔡培慧強調，前瞻基礎建設有「農田排水」，就是要面對極端氣候；主要內容包括，讓農田可以灌排分離，守護農安，就是守護食安；另外是要為了省水，推動旱作，以禾豆共生等方式，創造更友善的農業環境。