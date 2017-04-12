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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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六輕生媒許可證將到期 朝野立委：開聽證會審核

多個公民團體及立委今於立法院召開記者會，要求雲林縣政府對六輕生煤和石油焦操作許可證不予展延。（記者羅沛德攝）

2017-04-12  11:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟與多位跨黨派藍綠立委上午共同召開記者會，針對今年6月即將到期的六輕發電機組，要求雲林縣政府不應展延六輕生媒與石油焦許可證，同時應依法召開聽證會。國民黨立委盧秀燕呼籲，雲林縣政府審核六輕生媒石油焦執照時，「一定要開大門走大路」，至少應召開聽證會，與地方充分溝通。

民進黨立委劉建國、陳素月、黃秀芳、蔡培慧、洪宗熠、陳曼麗與國民黨立委盧秀燕等多位中部立委，與數個關切中南部空氣品質的環保團體召開記者會，向雲林縣長李進勇請命。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，燃煤與石油焦對空氣造成的污染在許多科學研究中都已經被證實，地方政府若核發燃煤石油焦許可證，等於核准「合法殺人執照」，希望雲林縣政府能停止核發展延六輕生媒與石油焦的許可證。

民進黨立委劉建國強調，台塑燃燒生煤總量佔台灣生媒燃燒的4分之1，只要六輕降低燃燒生煤的總量，「台灣就會改變」；劉建國提到，負責販賣生媒的台北市政府都能針對是否核發許可證召開聽證會，「雲林縣政府難道做不到嗎？」呼籲雲林縣政府應舉辦聽證會、以更積極嚴謹態度面對生媒許可證審核過程。

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  • 多名藍綠立委共同召開記者會，針對今年6月即將到期的六輕發電機組，要求雲林縣政府不應展延六輕生媒與石油焦許可證，且應依法召開聽證會。圖為六輕工業區。（資料照，記者楊綿傑攝）

    多名藍綠立委共同召開記者會，針對今年6月即將到期的六輕發電機組，要求雲林縣政府不應展延六輕生媒與石油焦許可證，且應依法召開聽證會。圖為六輕工業區。（資料照，記者楊綿傑攝）

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