前瞻計畫公聽會 林佳龍出席：治水不分顏色

2017-04-12 10:41

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院前瞻基礎建設計畫今日於立法院召開公聽會，台中市長林佳龍親自出席，他強調，「水沒有顏色，水災來也不會分顏色」，台中已經準備很久，也爭取很久，希望中央支持，讓台中進行全流域治理。

林佳龍表示，「水沒有顏色，水災來也不會分顏色」，他極力邀請8位市籍立委共同爭取預算，地方的團結更容易得到中央支持。很多人說這次水環境預算，似乎中南部民進黨執政縣市爭取到比較多？他認為「機會是給準備好的人」，台中市早已自行展開治水工作，但預算不足，治水是長久的建設，柳川已整治400公尺，綠川整治也已開始，若市府一段一段做，可能要花10至20年，有中央支持，可進行全流域治理，對台中來說是「及時雨」。

對於城鄉差距問題，林市長也指出，大台北地區的治水過去都已經完成，台北的污水下水道、雨水下水道幾乎都到達100％，新北市員山子分洪道可解決淹水問題；但中南部縣市治水預算相對不足，同樣是台灣的國民，沒理由住在台北以外地區就要受到淹水之苦，這次中央預算願一步到位，不只是治水防洪，還考慮到親水環境營造，是負責任的做法。

林佳龍也表示，前瞻計畫五大建設方面，台北有台北的強項，像是數位建設，若台北提出好的計畫，中南部縣市長一定全力支持，只是像軌道運輸，台北市的捷運一次興建4條，20年前由中央編列預算，還不列入未來的債務比，中南部要蓋一條軌道運輸，縣市政府配合款比例很高，自償率受到很大的規定。不能說台北蓋捷運就中央出錢，中南部要軌道運輸就說縣市政府在「搶錢」，要給台灣各地偏鄉地區居住正義、交通正義、環境正義。