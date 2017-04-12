前瞻計畫 林欽榮：北市隨時準備好

立法院經濟委員會今召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，台北市由副市長林欽榮代表出席。（記者張嘉明攝）

2017-04-12 10:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟聯席委員會今召開「前瞻基礎建設」第二場公聽會，出席會議的台北市副市長林欽榮會前受訪表示，對於前瞻建設計畫「台北市政府隨時都準備好」，台北市長柯文哲強調的是縣市政府間的互相競爭機制，應該平等對待。

至於中央政府是否因「顏色」對台北市差別對待？林欽榮表示「也沒什麼吃虧吧」、「跟顏色無差吧」，也沒什麼內線，終歸柯市長並不是什麼樣的政黨，還是秉著公平競爭原則，持續跟各部會聯繫，台北市對各個前瞻計畫的看法也報給國發會，還在等待中。

林欽榮也解釋，「柯市長不是什麼政黨，在連接的訊息之上稍微有點劣勢」，這是必然，但也沒什麼關係。

他也說，行政院會與國發會對前瞻計畫會議，都由柯文哲親自帶隊，北市對數位建設一塊更有能力，對準全世界的行銷，更有著力點，至於水環境及軌道運輸等建設，也都有提出。