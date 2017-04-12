| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

前瞻計畫 林欽榮：北市隨時準備好

立法院經濟委員會今召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，台北市由副市長林欽榮代表出席。（記者張嘉明攝）

2017-04-12  10:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟聯席委員會今召開「前瞻基礎建設」第二場公聽會，出席會議的台北市副市長林欽榮會前受訪表示，對於前瞻建設計畫「台北市政府隨時都準備好」，台北市長柯文哲強調的是縣市政府間的互相競爭機制，應該平等對待。

至於中央政府是否因「顏色」對台北市差別對待？林欽榮表示「也沒什麼吃虧吧」、「跟顏色無差吧」，也沒什麼內線，終歸柯市長並不是什麼樣的政黨，還是秉著公平競爭原則，持續跟各部會聯繫，台北市對各個前瞻計畫的看法也報給國發會，還在等待中。

林欽榮也解釋，「柯市長不是什麼政黨，在連接的訊息之上稍微有點劣勢」，這是必然，但也沒什麼關係。

他也說，行政院會與國發會對前瞻計畫會議，都由柯文哲親自帶隊，北市對數位建設一塊更有能力，對準全世界的行銷，更有著力點，至於水環境及軌道運輸等建設，也都有提出。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設計畫 林欽榮
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：前瞻計畫 林欽榮：北市隨時準備好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.