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抗議歧視亞裔 綠委要求外交部拒搭聯航

聯合航空強行將亞裔乘客拖下飛機，引起各界撻伐。（法新社）

2017-04-12  11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空因隨機將亞裔乘客拖下飛機，引爆各界輿論撻伐。對此，民進黨立委蔡適應表示，在聯航對華裔帶有歧視的情況下，我國官員應該拒搭。

蔡適應今日質詢時提到，我國外交官員或行政人員在海外有可能會搭乘聯合航空，但在發生暴力驅逐亞裔乘客的事件後，應該拒絕搭乘聯航，作為對此次暴行的抗議，他強調，若抱持無所謂的心態繼續搭乘的話，只會讓聯航覺得「歧視亞裔剛剛好而已」。

外交部次長李澄然回應，外交部人員搭機時會以國航為優先，但在轉機的情況下，是有機會搭乘聯合航空。李也認為，此次聯航的舉動確實帶有歧視爭議，對於蔡適應的建議會在提請行政院，若核定的話便會配合。

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