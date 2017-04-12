勞動部接連責任制 立委質疑開後門

勞動部長林美珠說，申請指定責任制都經過專業的委員會嚴謹審理，且勞資雙方都有代表出席說明工作性質，不會濫用。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-12 10:25

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部前幾天預告法務部所屬「檢察機關警備車、勘驗車及偵防車之駕駛」將適用勞動基準法第84條之1「責任制」，國民黨立委蔣萬安今天在質詢時抨擊，根本是為「一例一休」大開後門，也違背蔡英文總統的競選承諾；勞動部長林美珠反駁，都經過嚴謹審查，絕不會讓責任制濫用。

勞動部4月6日起預告，由於「檢察機關打擊犯罪，辦案不分晝夜，又因偵查不公開，業務具機敏性」，駕駛出勤常常會遇上不可預測的狀況，且需要延長工時，適用目前勞基法的工時、休假等條文有窒礙困難之處，因此法務部申請將這些駕駛納入適用勞基法84條之1的工作者。

指定勞基法2週、4週或8週彈性工時都是針對整個行業，但84條之1是指定行業中的某部分工作者。這次勞動部同時也預告將指定教育部考試入闈人員為勞基法第84條之1之工作者。

立法院社福及衛環委員會今天邀請勞動部針對預算解凍案專案報告，立委蔣萬安質詢中質疑，這些駕駛適用勞基法幾十年，現在怎麼突然有了需要？他認為，分明就是一例一休的後遺症，勞基法84條之1一向被批評為血汗條款，過去勞動部也一直努力從最高峰指定122種降到目前67種，蔡英文勞工6大政見中就有「停止責任制濫用」，勞動部竟然反其道而行，一例一休缺乏彈性，解決不了，就想要「開後門」。

林美珠答詢時說，法務部提出檢察機關的偵防車等，是因為有些刑事偵查工作偵查不公開，且有時效性，駕駛出勤經常會碰上不可預期的的狀況，此外，教育部提出的闈場每次一入闈就是18天，確實都有需要，也可能是因為週休二日新制調適過程發現問題，申請指定責任制都經過專業的委員會嚴謹審理，且勞資雙方都有代表出席說明工作性質，不會濫用。