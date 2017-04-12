| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

被爆與新歡十指緊扣？ 戴錫欽出面回應

今天有週刊報導指出，台北市議員戴錫欽近來與一名清秀熟女約會，戴錫欽今早澄清，他強調報導是烏龍大爆料。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-12  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天有週刊報導指出，台北市議員戴錫欽近來與一名神韻頗像楊千嬅的清秀熟女約會，戴錫欽今天早上出面澄清，他強調報導所說的那位女子不是他女友，他目前仍然單身，更說報導是烏龍大爆料。

綜合媒體報導，戴錫欽今早出面回應，當晚他去錢櫃和友人打招呼，該名女子是朋友的朋友，個性爽朗且互動像哥們，後來就各自回家，當天大家喝點酒，手也許有碰到，但並非媒體所說的十指緊扣，那只是拍攝角度問題。

戴錫欽還說，目前自己離婚單身，沒有另結新歡，和民進黨議員許淑華之間還是好同事，他還是希望大家多重視自己的問政表現。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戀情 戴錫欽 許淑華
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：被爆與新歡十指緊扣？ 戴錫欽出面回應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.