被爆與新歡十指緊扣？ 戴錫欽出面回應

今天有週刊報導指出，台北市議員戴錫欽近來與一名清秀熟女約會，戴錫欽今早澄清，他強調報導是烏龍大爆料。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-12 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天有週刊報導指出，台北市議員戴錫欽近來與一名神韻頗像楊千嬅的清秀熟女約會，戴錫欽今天早上出面澄清，他強調報導所說的那位女子不是他女友，他目前仍然單身，更說報導是烏龍大爆料。

綜合媒體報導，戴錫欽今早出面回應，當晚他去錢櫃和友人打招呼，該名女子是朋友的朋友，個性爽朗且互動像哥們，後來就各自回家，當天大家喝點酒，手也許有碰到，但並非媒體所說的十指緊扣，那只是拍攝角度問題。

戴錫欽還說，目前自己離婚單身，沒有另結新歡，和民進黨議員許淑華之間還是好同事，他還是希望大家多重視自己的問政表現。