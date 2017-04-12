檢察官定位與屬性 司改國是會議熱議
2017-04-12 09:42
〔記者溫于德／台北報導〕司改國是會議熱議檢察官的定位和屬性，法界人士認為，台灣尚未完全民主化，與民主和法制先進的美國和德國不同，美、德兩國的情形未必會在台灣發生。
第三組委員、成功大學法律系教授李佳玟研究指出，德國在2015年時，因有媒體網站刊登匿名人士提供的機密文件，揭發德國國安機構計畫擴大監控、分析網路社群活動一事，國安機構請時任聯邦檢察總長的蘭格協助查辦，蘭格指示檢察官偵辦，並將案件送請外部專家進行法律鑑定，並依據專家意見，起訴撰稿記者。
蘭格此舉引起全國輿論譁然，認為已嚴重侵害新聞自由，總理梅克爾和司法部長馬斯也表示反對，最後馬斯在梅克爾的同意下，強迫蘭格提前退休。
美國方面，今年甫上任的總統川普，透過司法部長要求46名被前總統歐巴馬提名的聯邦檢察官辭職，同樣引起軒然大波；依美國制度，聯邦檢察官由總統提名，因此總統也有權將他們解職，但不少民主黨參議員要求調查川普解職這些檢察官的動機，並揚言嚴格審查川普後續提出的繼任檢察官人選。
李佳玟表示，各國的檢察官制度都存在不同問題，台灣沒有一定要仿效那個國家的制度，但每個人都關切檢察權的公正和效率，如讓檢察權「絕對的獨立」，可能產生檢察官治國的危險。
民間司改會執行長高榮志律師同意李佳玟的意見，認為不能讓檢察權絕對的獨立，但應維持檢察官「適當的獨立性」，例如：人事、升遷和福利等，才能讓檢察官專心辦案；曾任檢察官的律師林俊峰認為，台灣司法環境和德、美兩國不同，維持檢察官的獨立性，較不會受到行政系統干擾，才有助於司法維持穩定狀態。
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