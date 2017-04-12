搶救生育率 衛福部擬成立「少子化辦公室」
2017-04-12 08:24
〔即時新聞／綜合報導〕少子化成了國安問題，據報導，為搶救太低的生育率，衛福部近期將成立「少子化辦公室」，以集體力量來「思考出創新的催生計畫，一併推行輔助扶養措施」。
《聯合報》報導，衛福部長陳時中新構想，就是集合社會及家庭署、保護服務司、醫事司、國民健康署等單位，共同搶救生育率，更將女性權益、就業機會等問題，同步考慮解決，「幫助父母，才能養得起、養得好」。
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