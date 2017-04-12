| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又斷了！南投力行產業道路翠巒部落段因雨中斷 基隆透天民宅冒火光 6旬夫婦疑受困
 首頁 > 政治

搶救生育率 衛福部擬成立「少子化辦公室」

2017-04-12  08:24

〔即時新聞／綜合報導〕少子化成了國安問題，據報導，為搶救太低的生育率，衛福部近期將成立「少子化辦公室」，以集體力量來「思考出創新的催生計畫，一併推行輔助扶養措施」。

《聯合報》報導，衛福部長陳時中新構想，就是集合社會及家庭署、保護服務司、醫事司、國民健康署等單位，共同搶救生育率，更將女性權益、就業機會等問題，同步考慮解決，「幫助父母，才能養得起、養得好」。

廣告
  • 衛福部長陳時中。（資料照，記者方賓照攝）

    衛福部長陳時中。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少子化 生育率 陳時中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：搶救生育率 衛福部擬成立「少子化辦公室」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.