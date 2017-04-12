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太黏吳志剛？友人替李婉鈺抱不平爆內幕...

李婉鈺強調和吳志剛並不是交往的關係。（資料照，記者何玉華攝）

2017-04-12  08:32

〔即時新聞／綜合報導〕新北議員李婉鈺與台北市議員吳志剛被爆秘戀3個月，李婉鈺否認戀情，並強調若有不實報導將會提告；李婉鈺友人替李抱不平，認為根本不是外傳李婉玉太黏兩人才分手，而是李婉鈺發現吳志剛的紅粉知己跨足兩岸，不想被捲入才讓關係急凍。

《鏡週刊》報導，知情人士透露，吳志剛除了在台灣仍與張姓櫃姐交往外，這幾年往來最密切的女性密友是住在上海的企業家Mayven，吳志剛只要前往中國，兩人都是出雙入對，李婉鈺和吳志剛的共同友人則說，其實李婉鈺才是吳的精神寄託，但吳的女人緣太好，李不想被捲入，才會讓兩人關係急凍。

這名好友透露，在吳志剛被倒債時，李婉鈺相當力挺吳，甚至找了金主要幫助他，也給了吳很多建議，並鼓勵他，讓他相當感動，後來李婉鈺和劉建國的感情畫下句點，陷入情傷，吳志剛也表達關心，兩人感情因此升溫。

對此，李婉鈺強調兩人並不是交往的關係，對於共同友人爆料說法，李則表示，沒什麼特別的意見，應該這些要去問吳志剛吧？吳志剛表示不回應。

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