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童仲彥小四公開親暱照 邱惠美反擊了...

童仲彥與邱惠美。（此為合成圖，擷自童仲彥臉書、本報資料照）

2017-04-12  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥感情世界相當精彩，先前大方示愛邱惠美後，如今又爆出有小四，這名小四自稱邱薏，9日在臉書公開29張與童的親暱照，揚言要玉石俱焚，甚至還爆料邱惠美還在等童仲彥，邱惠美則對此回應：「玉石俱焚的愛，不配叫做愛！」

綜合媒體報導，邱薏PO出29張與童仲彥在清明連假同遊峇里島的照片，並寫道：「一切的美好在謊言被揭穿後全部結束了，只因我天真的以為世間還有真情，這麼美這麼好這麼愛我的男人，原來我不是小三是小四，哈哈哈，很可笑、很誇張、很晴天霹靂，謝謝你給我的曾經，我們玉石俱焚吧，了不起，負責！」

邱薏的友人看到這些照片，還在底下留言：「妳怎麼會和他牽扯在一起？」並勸她要會選擇對象，但邱薏回覆說：「該被罵的人是他，我清醒了，邱惠美更慘，現在還在等他回來！」不過隔幾個小時，這些內容都被刪除。

邱惠美被媒體問到邱薏的事情則回：「玉石俱焚的愛，不配叫做愛！」

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