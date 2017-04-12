前瞻計畫烏溪唸「鳥溪」部長讓高層傻眼？

2017-04-12 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設計畫」如火如荼推動，其中政府相當重視綠能、資源這一塊，週刊報導，3月20日行政院召開記者會，解釋綠能與水資源計畫，但當天被部分媒體批評不知所云，而經濟部長李世光報告主掌的計畫時，表現也讓高層傻眼。

《壹週刊》報導，當天李世光講到水環境建設包含哪些時，看稿唸到：「...譬如說，包含『鳥』溪鳥嘴潭的人工湖計畫，這個是指創造水源的部分...」，把烏溪唸成「鳥溪」卻渾然不覺，畫面播出時讓高層心都涼了一大截。

報導提到，烏溪又名大肚溪，是中部知名的河流之一，有未具名高層認為，李連照稿唸都唸錯，實在太瞎，「鳥溪」事件凸顯最嚴重的問題是，他「對土地沒有感情」，計畫都做過簡報，當天李講起來卻好像東西都不是他的，沒有靈魂。

報導指出，此外，台灣空污嚴重，林全去年底開跨部會議時，要求各部會擬方案，結果兩、三個月過去，唯有經濟部毫無動靜；而在亞泥採礦權展延一事上，卻快得離譜。3月30日李世光才於立法院承諾，半年內暫停審核國有林地礦權展延，但礦務局早於14日通過亞泥礦權展延，引發環團反彈。

報導更稱，李世光表現都看在高層眼裡，若再跟不上腳步，官位可能不穩。