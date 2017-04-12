朱立倫選台北市長？ 藍綠議員都不看好...

外界揣測朱立倫可能轉戰台北市，但有媒體報導指出，藍綠議員多不看好這項傳聞。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-04-12 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日一份關於2018台北市長的民調指出，新北市長朱立倫的支持度僅次於台北市長柯文哲，並贏過台南市長賴清德，外界揣測朱立倫下一步可能前進台北市。但有媒體報導指出，藍綠議員多不看好這項傳聞，認為如果朱立倫轉戰北市，等於讓他過去的「做好做滿」承諾二度跳票。

據《聯合報》報導，民進黨新北市議員王淑慧表示，假設朱立倫選台北市，不僅對在北市耕耘已久的前立委丁守中不公平，且國民黨接棒選新北市的候選人還要收拾殘局。同黨議員何博文也說，去年他質詢市長，朱立倫親口保證絕對做滿任期，如果又再落跑，不僅無視選民的信任，也證明市政停滯是因市長無心。

報導也提到，國民黨新北市議員陳儀君指出，目前朱立倫的政治光環已經不比過去，如果空降選台北市長，要如何拉抬同黨市議員候選人將是大問題。陳儀君更建議，朱立倫可以到艱困選區台南市一拚，將有機會另起爐灶。