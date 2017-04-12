這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
2017-04-12 07:38
遭爆與邱薏搭機同遊峇里島的童仲彥昨現身市議會。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥昨被爆料「小四」邱薏在臉書上怒PO與童親暱的照片，邱薏在童和邱惠美爆出緋聞的時候也沒吃醋，兩人還是繼續交往，不過最近她懷疑童和邱惠美仍在交往，終於使她理智線斷掉，在臉書上PO出親暱照，揚言要玉石俱焚。
邱薏9日以「Bali賤人的畢業旅行」為題，PO出29張與童仲彥在清明連假同遊峇里島的照片，並寫道：「一切的美好在謊言被揭穿後全部結束了，只因我天真的以為世間還有真情，這麼美這麼好這麼愛我的男人，原來我不是小三是小四，哈哈哈，很可笑、很誇張、很晴天霹靂，謝謝你給我的曾經，我們玉石俱焚吧，了不起，負責！」
《周刊王》報導，童仲彥友人指出，其實當初童仲彥公開對邱惠美示愛時，邱薏並沒有因此吃醋，兩人也沒吵架，童認為邱薏（紅豆）年紀輕輕卻識大體。童仲彥被民眾拍到與正妹一起搭機後來曝光後，他卻澄清自己清明連假在掃墓，邱薏不知道為何，認為童仍與邱惠美交往，讓她打翻醋桶，公開親暱照。
對此，童仲彥拒絕回應，但紅豆卻在臉書PO文向童仲彥道歉，指情緒失控才會對童和支持者造成傷害。
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