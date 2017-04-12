被拍到牽新歡十指緊扣 議員戴錫欽新對象是...

台北市議員戴錫欽。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-12 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市型男議員戴錫欽先前曾與同為議員的許淑華爆出緋聞，當時他尚未離婚，許淑華甚至出面開記者會落淚澄清兩人關係，去年戴錫欽傳出離婚，後來他也低調證實，但細節不願多談，如今他被週刊拍到與一名神韻頗像楊千嬅的清秀熟女約會！

《鏡週刊》報導，戴錫欽帶著這名新歡穿著情侶外套和朋友一起去KTV唱歌，結束後還十指緊扣買路邊香腸，買完後兩人和友人搭計程車離開到別處續攤。

戴錫欽的新歡留著及肩短髮、皮膚白皙、鼻子高挺，年紀約30歲出頭，他的新戀情在朋友圈似乎不是秘密，因為他們在朋友面前手也牽緊緊。

針對這名新歡，戴錫欽指出，這名女友人是朋友的朋友，沒有認識很久，也不是政治圈的人，並強調「她和我沒直接的關係，應該只是角度問題，不要影響到人家。」