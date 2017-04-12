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被拍到牽新歡十指緊扣 議員戴錫欽新對象是...

台北市議員戴錫欽。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-12  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市型男議員戴錫欽先前曾與同為議員的許淑華爆出緋聞，當時他尚未離婚，許淑華甚至出面開記者會落淚澄清兩人關係，去年戴錫欽傳出離婚，後來他也低調證實，但細節不願多談，如今他被週刊拍到與一名神韻頗像楊千嬅的清秀熟女約會！

《鏡週刊》報導，戴錫欽帶著這名新歡穿著情侶外套和朋友一起去KTV唱歌，結束後還十指緊扣買路邊香腸，買完後兩人和友人搭計程車離開到別處續攤。

戴錫欽的新歡留著及肩短髮、皮膚白皙、鼻子高挺，年紀約30歲出頭，他的新戀情在朋友圈似乎不是秘密，因為他們在朋友面前手也牽緊緊。

針對這名新歡，戴錫欽指出，這名女友人是朋友的朋友，沒有認識很久，也不是政治圈的人，並強調「她和我沒直接的關係，應該只是角度問題，不要影響到人家。」

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  • 戴錫欽新歡神韻很像楊千嬅。（翻攝鏡週刊）

    戴錫欽新歡神韻很像楊千嬅。（翻攝鏡週刊）

  • 許淑華曾經出面落淚澄清與戴錫欽的關係。（資料照，記者簡榮豐攝）

    許淑華曾經出面落淚澄清與戴錫欽的關係。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 戀情 戴錫欽 新歡 許淑華
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