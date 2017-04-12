蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
2017-04-12 06:18
「蔣家第四代」蔣友青完成終身大事。圖為蔣友青（中）2012年現身哥哥蔣友常再婚的婚禮。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕27歲「蔣家第四代」蔣友青傳出在4月8日結婚，與女友Maggie愛情長跑8年，在台北君悅飯店低調舉辦婚宴，現場照片還被週刊曝光。
蔣友青當天穿藍色西裝，新娘則穿白色禮服露出肩上刺青，他們手牽手大方親密親吻，現場氣氛溫馨，蔣友青風光滿面，逢人就笑。
《鏡週刊》報導，蔣友青的新娘周玟君，英文名字叫Maggie，個性似乎相當活潑奔放。
《鏡週刊》還曝光許多婚宴照片，傳出讓媽媽蔣方智怡有點不高興。報導提到，當天婚宴之前，蔣友青和周玟君先向家長行跪拜之禮，婚宴中，新郎、新娘在擺著香檳塔、蛋糕的舞台前宣示，之後親暱相擁熱吻，蔣友青和周玟君形影不離，逐桌敬酒，新娘甚至喝得有點嗨，蔣方智怡一度看傻了眼。主婚人蔣方智怡風韻猶存，手拿著酒杯非常開心，新娘還一手勾著婆婆、一手勾著新郎的哥哥蔣友柏，非常融入蔣家。
報導指出，2013年蔣友青和周玟君戀情就已曝光，其實兩人去年底就已完婚，如今補辦婚宴。周玟君陪蔣友青度過人生低潮，不離不棄。周玟君老家是中和一家醫療、復健器材製造商，義肢用襪和零件外銷各國，經營得很成功。家族有一間公司掛在周玟君名下，但她不想當義肢千金，反而想以設計和畫畫白手起家，曾與蔣友青合開「青周設計」工作室。工作室在臉書顯示在復興北路某大樓中，不過目前人去樓空。
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