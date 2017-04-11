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馬英九中原大學演講 學生勸進再出來選總統

馬英九中原大學演講，有學生勸進再出來選總統。（記者李容萍攝）

2017-04-11  23:48

〔記者李容萍／桃園報導〕前總統馬英九，今晚出席中原大學畢聯會名人演講，主講「我國國防、外交、兩岸應有的大戰略」，過程中，他回顧過去執政8年期間，細數自己的政績，並主動走到台下與學生進行問答互動，有女學生告白自己未來的另一半，就是以他為範本，也有學生提問之前總統大選還沒投票權，勸進他再出來選總統，馬英九面露尷尬但妙語如珠說有舞台就不要浪費，逗得全場笑聲不斷。

會後馬英九被媒體問到，面對控告名嘴周玉蔻加重誹謗，台灣高等法院稍早改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金一事，他並未回應，但保持笑容離開。

馬英九說，兩岸雖同文同種，但面對目前分治的事實，兩岸能以和平方式進行是最好的做法，過去八年他在任內讓大家知道可以做得成功，一定要和平是最高價值，不統不獨不武推動兩岸和平發展，是66年來最和平的。因統一時機還沒成熟，不獨因為沒必要也辦不到，不如把此議題放一邊，不武是要和平解決紛端，未來是不是有其他發展，最重要的是要尊重兩岸人民意願。

馬英九也談到中國國家主席習近平到美國會見川普總統，他表示，兩年前的「馬習會」，雙方團隊會前會時有默契不稱國家、不提頭銜，並選在新加坡會面，連住宿、用餐費用都協調好由誰負擔，所以兩岸以穩定和平方式進行是最好的做法，不需要變成二選一的局面。

馬英九最後勉勵學生大學不是任玩4年，要培養自己的能量，在學校要努力充實自己，不計較當下處境，才能創造出自己的一片天。

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  • 馬英九中原大學演講，有學生勸進再出來選總統。（記者李容萍攝）

    馬英九中原大學演講，有學生勸進再出來選總統。（記者李容萍攝）

  • 馬英九中原大學演講，有學生勸進再出來選總統。（記者李容萍攝）

    馬英九中原大學演講，有學生勸進再出來選總統。（記者李容萍攝）

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    馬英九中原大學演講，有學生勸進再出來選總統。（記者李容萍攝）

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