校園演講被同學「告白」這句 馬英九超尷尬
2017-04-11 23:38
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天到中原大學演講，演講結束後現場開放提問，有同學藉機表示，自已未來的另一半就是要以馬英九為範本，讓馬英九相當尷尬。
據《蘋果》報導，馬英九今天在演講中除了談到國防、外交策略，也提到面對人生逆境的處理。馬英九之後更談起自己擔任總統的時期，他說他擔任總統時，不但是中美關係最好的時期，還是兩岸交流和平交往發展最多的時候。
演講結束後現場也開放學生向馬英九提問，有同學藉機表示，自已未來的另一半，就是要以馬英九為範本，讓他尷尬地不知如何以對。
馬英九最後也勉勵同學，要有努力學習、不斷向前的心態，並且不計較當下處境，才能創造自已的一片天。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 提案將卸任正副總統禮遇金 砍至8萬 立委酸連戰 「領得很撐了！」
- 司改會議分組決議︰未來打官司 都要請律師
- 馬英九中原大學演講 學生勸進再出來選總統
- 校園演講被同學「告白」這句 馬英九超尷尬
- 黨產會︰中影交易案 鑑價嚴重低估
網友回應
熱門新聞
- 台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團
- 害人撞死還扯謊 盧嘉辰妻靈堂前認錯
- 轟港又批星 柯否認失言拒道歉
- 北市》疑溫差大下磁磚雨 大樓月內改善
- 志聯工業太陽能電站 日發電1500度
- 明珠失色 竹崎親水公園破損嚴重
- 北市福德街晚間6車追撞 疑駕駛癲癇發作
- 323佔政院案魏揚無罪》黃國昌：對馬江暴政再次審判
- 預告回歸 Uber改租賃車重啟營運
- 台中人口漸增 年中恐超越高雄
- 中職Live》兄弟強攻破10分宰獅 連13場開轟破紀錄
- 自由廣場》第三審宜否採「許可上訴制」
- 枋寮掩埋場堆出垃圾山 鄉代直嗆環局違法堆積
- 學生抗議 附中報警 教長：不適當
- 老婆暗地裡做這件事 阿翔大怒變野狼
- 〈我的私房菜〉雞油豌豆米
- 聯航濺血拖行亞裔醫師 炎亞綸：歧視無所不在
- 單季42次大三元 魏少獨霸NBA
- 美艦正面對決北韓？ 朝鮮半島情勢緊張
- 平鎮三崇橋燈箱畫香爐 挨批像墳頭
- 宜蘭建輕軌？ 縣府：鐵路捷運化較可行
- 離婚後首現身 馬景濤父愛大噴發網友嘆可惜
- 吞1顆很舒服…昏迷被劫8萬金鍊
- 花蓮193縣道拓寬8度退回 環委：浪費時間
- 公幼容量僅23％ 教職工會批不符社會期待
- 竹市寶山路往園區 將增調撥車道
- 創會畫家、台展三少年齊展出 《八十台陽》好精采
- 男大生遭男偷拍洗劫 還得愛滋
- 打除花苞惹議 東勢木棉花道多紛擾
- 〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
- 2景點不給方便 苗縣府挨轟
- 國人1年吞的胃藥 可疊成1600棟101
- 南化寶光聖堂 300株花旗木盛開
- 普立茲獎共識？ 川普口中的「假新聞」大報都獲獎了！
- 不抬便當被開除？ 前工程師槓上聯電
- 匯損吃掉60億 台積電首季營收未達標
- 招商有成 健身俱樂部進駐
- 打人警「3年查不到」 陳其邁要求追究
- 嘉義城隍廟註生娘娘 首招契子
- 7旬翁摔溝溺斃 新化公所判賠230多萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：校園演講被同學「告白」這句 馬英九超尷尬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分