校園演講被同學「告白」這句 馬英九超尷尬

2017-04-11 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天到中原大學演講，演講結束後現場開放提問，有同學藉機表示，自已未來的另一半就是要以馬英九為範本，讓馬英九相當尷尬。

據《蘋果》報導，馬英九今天在演講中除了談到國防、外交策略，也提到面對人生逆境的處理。馬英九之後更談起自己擔任總統的時期，他說他擔任總統時，不但是中美關係最好的時期，還是兩岸交流和平交往發展最多的時候。

演講結束後現場也開放學生向馬英九提問，有同學藉機表示，自已未來的另一半，就是要以馬英九為範本，讓他尷尬地不知如何以對。

馬英九最後也勉勵同學，要有努力學習、不斷向前的心態，並且不計較當下處境，才能創造自已的一片天。