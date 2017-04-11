中客團火燒車案 監院糾正交通部

2017-04-11 22:15

〔記者林良昇／台北報導〕去年「遼寧中客團火燒車事故」釀26死慘劇，監察院進行調查後認為，交通部未依法落實安全檢查規範、管理及災和應變機制等，有諸多違失，昨今過監委提案，糾正交通部，要求檢討改進。

監院今通過監委仉桂美、劉德勳、王美玉針對去年7月19日國道遼寧中客團火燒車事故所提的調查報告及糾正案，糾正交通部，對交通部提出3點糾正理由及2點檢討改進建議。

糾正案文指出，交通部核准的大客車其檢測報告，得於車輛靜止時由車內及車外徒手開啟，但火燒車事故發生時，卻因遊覽車左側安全門掛有鐵鍊，並未即時開啟，其相同型式車輛，經查核亦逾8成於安全門裝置暗鎖，嚴重威脅乘客逃生機會，交通部未依法切實監督徹底遏止。

糾正案文顯示，交通部於核發車輛型式安全審驗合格證明書後，未善盡監督車身打造廠落實執行品質一致性管制計畫書，對於車輛出廠前，違法未依合格證明書進行車身打造，亦未事先查核，無法確保大客車之安全品質具有一致性。

糾正案文也指出，交通部漠視國內遊覽車業者為增設原廠設計所無的相關配備，擅自變更底盤電路系統，致未符原廠底盤車電系配備規格，迄未訂定相關查驗機制或配套措施，而交通部新核定的大客車電氣設備審驗補充作業規定，並未包含使用中的舊車型大客車，恐難避免電路系統因加裝配備施工不良或過度負荷引發火災。

此外，調查報告認為，交通部應要求客運業者及旅行業者，執行遊覽車出發前安全檢查機制，並確認緊急逃生設備可正常使用，也應對職業大客車駕駛人無精神診斷項目，對乘客安全保障欠周延等進行改進。