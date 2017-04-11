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蔡正元前特助介入李明哲案 知情人士：未證實代表性

2017-04-11  19:57

〔記者林良昇／台北報導〕對於國民黨政策會執行長蔡正元前特助李俊敏介入李明哲案，知情人士透露，李俊敏在聯繫李明哲妻子李凈瑜前，有向陸委會表達要跟李凈瑜聯絡或代轉訊息，但李俊敏並無法證實他代表國台辦，陸委會也向國台辦求證，但國台辦無證實李俊敏的代表性。

陸委會主委張小月在今天的記者會上表示，在國台辦證實李明哲被因國安因素被拘留前2天，政府知道相關訊息並跟李妻李凈瑜通知。

我方知情人士表示，當時李明哲生死未卜，我方有主動「灑網」探詢，有很多管道都有回報，有少數較為「可信」的管道回報李明哲可能因國安因素被捕，政府為了讓家屬安心，先跟家屬通報李明哲的消息。

知情人士表示，李俊敏在本月5日、6日有跟陸委會表示，有訊息想傳給李明哲家屬，但陸委會去函國台辦詢問李俊敏是否獲得官方授權，但國台辦未回應，無法確知李俊敏是否獲得中國官方授權。

我方認為，中間人必須要有權威性、代表性，否則是無法證實的管道，會造成我方、家屬的困擾，所以拒絕李俊敏代傳訊息的要求。

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  • 國民黨政策會執行長蔡正元前特助李俊敏介入李明哲案，知情人士透露，李俊敏並無法證實他代表國台辦，國台辦也無證實李俊敏代表性。圖為蔡正元。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨政策會執行長蔡正元前特助李俊敏介入李明哲案，知情人士透露，李俊敏並無法證實他代表國台辦，國台辦也無證實李俊敏代表性。圖為蔡正元。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 國台辦 李明哲 蔡正元 陸委會
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