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駁張景森 新北市府：等不到前瞻計畫開會通知

2017-04-11  18:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院政務委員張景森今天在臉書批評，近幾個月行政院和國發會陸續邀請全國縣市首長討論前瞻建設計畫，唯一受邀而不出席的首長，只有新北市長朱立倫，更批朱用「唸力」推動建設。新北市政府反擊，市府遲等不到開會通知，只有在媒體上看到高雄、台南、台中、桃園滿載而歸的新聞。

張景森表示，朱市長從不參加行政院會議，也從未踏進各部會大門，「真不知道他是靠什麼方式來推動建設計畫，唸力嗎？」行政院補助新北市捷運建設高達821億，朱市長卻不領情，為什麼新北市只能做核定的舊計畫？因為舊支票已經付不完了。6年多前，朱立倫和總統蔡英文競選新北市長，朱開出浮濫的「三環三線」政見，連國民黨執政的中央政府都覺得負擔不起。

張景森說，馬政府沒有足夠預算蓋捷運，只能編一點點經費「象徴性的動工」，工程牛步化，被抓包「假動工」，他形容，「朱立倫請客、蔡英文買單」，朱立倫的三環三線由蔡英文政府舉債實現，現在被朱批評「只有回顧、沒有前瞻」，未免有失公平。

新北市政府發言人張其強回應，若張景森認為新北市的三環三線，是「浮濫」、「負擔不起」或「沒有實際需求」，可公開建議行政院，停止三環三線推動，並利用公聽會邀請專家學者，討論所有軌道建設申請內容，是否「浮濫」、「有無實際需求」？是否只是政黨為了明年選舉進行地方綁椿？

張其強說明，新北市政府針對「前瞻基礎建設計劃」所提報項目，都是以新北市400萬市民的需要進行完整規劃，至於「象徵性動工」，歡迎張景森隨時到淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線施工現場，為辛苦的工作人員加油打氣。

張其強表示，希望張景森辦公室通知各縣市開會時間，因為新北市和台北市一樣，遲遲等不到開會通知，也不確定中央會不會找市府開會，只是在媒體上看到高雄、台南、台中、桃園滿載而歸的新聞。

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  • 行政院政務委員張景森在臉書批評新北市長朱立倫不出席前瞻建設計畫會議，新北市政府發言人張其強表示，遲遲等不到開會通知。（記者賴筱桐攝）

    行政院政務委員張景森在臉書批評新北市長朱立倫不出席前瞻建設計畫會議，新北市政府發言人張其強表示，遲遲等不到開會通知。（記者賴筱桐攝）

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