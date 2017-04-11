駁張景森 新北市府：等不到前瞻計畫開會通知

2017-04-11 18:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院政務委員張景森今天在臉書批評，近幾個月行政院和國發會陸續邀請全國縣市首長討論前瞻建設計畫，唯一受邀而不出席的首長，只有新北市長朱立倫，更批朱用「唸力」推動建設。新北市政府反擊，市府遲等不到開會通知，只有在媒體上看到高雄、台南、台中、桃園滿載而歸的新聞。

張景森表示，朱市長從不參加行政院會議，也從未踏進各部會大門，「真不知道他是靠什麼方式來推動建設計畫，唸力嗎？」行政院補助新北市捷運建設高達821億，朱市長卻不領情，為什麼新北市只能做核定的舊計畫？因為舊支票已經付不完了。6年多前，朱立倫和總統蔡英文競選新北市長，朱開出浮濫的「三環三線」政見，連國民黨執政的中央政府都覺得負擔不起。

張景森說，馬政府沒有足夠預算蓋捷運，只能編一點點經費「象徴性的動工」，工程牛步化，被抓包「假動工」，他形容，「朱立倫請客、蔡英文買單」，朱立倫的三環三線由蔡英文政府舉債實現，現在被朱批評「只有回顧、沒有前瞻」，未免有失公平。

新北市政府發言人張其強回應，若張景森認為新北市的三環三線，是「浮濫」、「負擔不起」或「沒有實際需求」，可公開建議行政院，停止三環三線推動，並利用公聽會邀請專家學者，討論所有軌道建設申請內容，是否「浮濫」、「有無實際需求」？是否只是政黨為了明年選舉進行地方綁椿？

張其強說明，新北市政府針對「前瞻基礎建設計劃」所提報項目，都是以新北市400萬市民的需要進行完整規劃，至於「象徵性動工」，歡迎張景森隨時到淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線施工現場，為辛苦的工作人員加油打氣。

張其強表示，希望張景森辦公室通知各縣市開會時間，因為新北市和台北市一樣，遲遲等不到開會通知，也不確定中央會不會找市府開會，只是在媒體上看到高雄、台南、台中、桃園滿載而歸的新聞。