追勞軍捐流向 內政部：與國防部調資料中

2017-04-11 19:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於徵收達新台幣969.3億元的「勞軍捐」，中華民國婦女聯合會曾推拖「年代久遠」已不可考，且有向國防部申報；對此，內政部民政司透露，正積極地與國防部調閱相關資料中，若有資料就可進一步處理勞軍捐，也期待婦聯會主動交代流向。

被質疑為中國國民黨附隨組織的婦聯會，自1995到1989年間以「勞軍捐」之名義，向人民徵收達新台幣969.3億元，但因未按規定申報，遭行政院不當黨產處理委員會鎖定，內政部也多次去函要求交代流向，但婦聯會回應資料、人員「年代久遠」已不可考，且有向國防部申報。

對於婦聯會遲未交代勞軍捐流向，內政部民政司透露婦聯會意見認為其資料年代久遠不可考，且強調有向國防部申報，因此內政部正與國防部積極聯繫調閱資料，若有獲得資料就可進一步處理，要交代清楚才不會有爭議，期待婦聯會能主動交代勞軍捐流向。

黨產會今日針對婦聯會去函衛生福利部，表示欲捐160億元作為政府長照專款，是否合於「黨產條例」一事，討論後認為，若婦聯會日後被認定為政黨的附隨組織，基於黨產條例的立法目的，捐贈160億元予衛福部，因是捐贈為國家所有，合於黨產條例規定。