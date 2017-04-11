綠議員批失言衝擊世大運 柯文哲承諾會收斂
2017-04-11 18:39
〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲日前演講時語出驚人，左轟「香港不只小，連選舉、自由的靈魂都沒有」，右砲「新加坡是住在籠子裡面的金絲雀」。言論不只引發港人批評，民進黨市議員李慶鋒也不滿；李說，泰國、印度、馬來西亞、新加坡均參加世大運，但柯文哲卻以此方式歡迎他們？屆時，世大運的志工要花多大力氣去解釋、彌補無理發言？對此，台北市長柯文哲認同李慶鋒的觀點，承諾會收斂。
李慶鋒今傍晚質詢時指出，北市府斥資五百餘萬元委由國家地理頻道拍攝北門重現紀錄片，藉此宣傳台北城市形象；花了大錢拍廣告，相關成果卻被柯文哲的失言給破壞殆盡。
李慶鋒說，出訪是為了交流，為了培養友誼、開發市場；但柯文哲卻用這種方式跟世界打招呼，說歡迎光臨？這不單單只個人的失言，更有甚者會影響城市形象。
李慶鋒提醒，8月登場的世大運有140多國報名，包含泰國、印度、馬來西亞、新加坡，亦可能有香港選手。柯文哲難道沒有想過，屆時世大運的志工要花多大的力氣，去解釋、去彌補你的無禮發言？
柯文哲這才恍然大悟，並表示認同李的觀點，承諾會收斂。
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