阿童再陷桃色風波 妻嗆「婚都還沒離完欸」！
2017-04-11 19:25
〔即時新聞／綜合報導〕週刊今以「2女搶阿童 大眼妹臉書放閃後崩潰刪圖」為題，公布邱姓大眼妹與台北市議員童仲彥2人樂遊峇里島的親密合照，讓童再次成為關注焦點。對此，目前尚未與童辦妥離婚的李秀環得知後，則是批評童，婚都還沒離完，就算分居也不是這樣玩的吧？
童仲彥年初遭週刊爆料，長期毆打妻子李秀環，並爆出外遇「邱主任」邱惠美，事件遭各界批評，民進黨火速開除黨籍。週刊今又爆料，除了「邱主任」，童仲彥還與另一名邱姓大眼妹樂遊峇里島，並公布相關照片。
根據《蘋果》報導，對此，童仲彥的妻子李秀環得知後直呼荒唐，更批評童愛說謊到一個「病態」，她也向對方喊話，離婚都還沒有辦妥，就算分居也不是這樣玩的吧？
李秀環也說，已多次向童談及離婚，甚至寄了兩次律師信，但對方都沒有回應，還向外界放話，要協助她明年選議員，對此李也澄清，自己沒有想過要從政，只想盡快結束這場令人心碎的婚姻，至於童還要再與多少女人勾搭，她不想管了，但也「不想再跟他的名字放在一起」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 被童仲彥酸只會打麻將、靠爸 余筱萍反擊這樣回…
- 前瞻計畫北市全槓龜？藍議員批柯P：為求連任而悶不吭身
- 李明哲下落不明 時力：政府應表達嚴正立場
- 李明哲被中國關押案 總統府：蔡英文高度關注
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 搶時間進行人工增雨 2架空軍C130H運輸機升空
- 葉妍欣打天下 盼以跆拳讓國際看見台灣
- 佐佐木希今登記成人妻 諧星老公獨自辦手續
- 結婚3年終於有了？高圓圓曬蠻腰破傳言
- 【書與人】減法，是為了保護 － 楊隸亞談《女子漢》
- 上銀3月營收創新高 啟動兩奈米製程開發
- 自由開講》一例一休早該修了！
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 69歲亞裔男身分曝光 因買最便宜機票被趕下機
- 中職Live》又是楊家維代打建功 獅掀起反攻勢力
- 潮州警分局加強取締「彈珠檯」引熱議
- 搭雲霄飛車慶105歲生日 英人瑞破金氏世界紀錄
- 竹市議會風水傳奇 火龍+石獅對抗芒刺
- 高醫大附醫傳不明異味 幸無人就醫狀況解除
- 竹南塭內社區生態之旅 入選環保小學堂
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司三月營收表
- 在地企業行善37年 每年3節助屏縣高樹低收戶
- 轉彎車未讓直行機車 騎士命危
- 解決車籠埔水患 光隆營區滯洪池完工
- MLB》國民火力兇猛 狂敲19安擊墜紅雀
- 魔幻拉美》淘金熱下的偶然：馬德羅酒莊
- 白海豚不會轉彎！牠被漁網纏身慘死王功海岸
- 小學生情侶深夜疑翹家 警及時發現化解
- 國軍「週末戰士」 首度有女性官兵參加
- NBA》柯瑞、杜蘭特合體 不敵爵士14連勝中止
- 幫幫忙做公益！「輪動嘉遊」公益路跑報名僅1成
- 台江師生守護河川 驚見偷排廢水
- 張睿家節食3個月肖想吃炸雞 下腹肌準備噴炸！
- 公幼容量僅23％ 教職工會批不符社會期待
- 台中生活玩家遭冒用 觀光旅遊局報警
- 化妝師解密換房原因 自曝老花眼害了楊丞琳
- 查封物拍賣 高山茶供試喝
- 2童故事好勵志 金鶯首敗沒什麼
- 女籃》新任女籃教頭下週二揭曉 鄭慧芸機會濃厚
- 區間震盪 新台幣中午暫收30.645元
- （圖多）大小牌無所謂 歐陽娜娜拒作ＸＸ牌
- NBA》豪神本季第3度雙十 綠衫軍退籃網再居東部龍頭
- 國道北上員林交流道貨車翻覆 輪框占滿3車道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阿童再陷桃色風波 妻嗆「婚都還沒離完欸」！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分