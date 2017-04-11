阿童再陷桃色風波 妻嗆「婚都還沒離完欸」！

2017-04-11 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕週刊今以「2女搶阿童 大眼妹臉書放閃後崩潰刪圖」為題，公布邱姓大眼妹與台北市議員童仲彥2人樂遊峇里島的親密合照，讓童再次成為關注焦點。對此，目前尚未與童辦妥離婚的李秀環得知後，則是批評童，婚都還沒離完，就算分居也不是這樣玩的吧？

童仲彥年初遭週刊爆料，長期毆打妻子李秀環，並爆出外遇「邱主任」邱惠美，事件遭各界批評，民進黨火速開除黨籍。週刊今又爆料，除了「邱主任」，童仲彥還與另一名邱姓大眼妹樂遊峇里島，並公布相關照片。

根據《蘋果》報導，對此，童仲彥的妻子李秀環得知後直呼荒唐，更批評童愛說謊到一個「病態」，她也向對方喊話，離婚都還沒有辦妥，就算分居也不是這樣玩的吧？

李秀環也說，已多次向童談及離婚，甚至寄了兩次律師信，但對方都沒有回應，還向外界放話，要協助她明年選議員，對此李也澄清，自己沒有想過要從政，只想盡快結束這場令人心碎的婚姻，至於童還要再與多少女人勾搭，她不想管了，但也「不想再跟他的名字放在一起」。