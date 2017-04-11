國際關注李明哲案 民進黨：習近平應注意負面效應

2017-04-11 18:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對前黨工李明哲遭中國關押案，民主進步黨今（11）日表示，中國大陸官方以國安理由，讓境外人士「被失蹤」的案例，並非僅有李明哲案一起。國安全部門漠視人權，拘禁李明哲的行徑，已引發國際許多NGO組織和西方國家的關注，也激起台灣社會的不安與憤怒，中國大陸必須正視此一現象可能擴大為國際事件，民進黨呼籲，以黨領政的中國國家主席習近平應該高度關注此案的負面效應，盡速釋放李明哲，避免中國大陸的國家形象和兩岸關係更加惡化。

民進黨指出，中國國安部門監控調查，及逮捕範圍的對象，已擴及到外籍人士，諸如美國、英國、日本、加拿大與瑞典等外籍人士都有遭逮捕的案例。近年來，中國大陸通過多部國安相關法案，包含《反間諜法》、《國家安全法》、《反恐怖法》與《境外NGO境內活動管理法》等，擴大了安全部門的實質控制權力。

民進黨表示，中國安全部門漠視人權，拘禁李明哲的行徑，已引發國際許多NGO組織和西方國家的關注，也激起台灣社會的不安與憤怒，讓國人前往中國大陸時，對人身安全和自由充滿疑慮，不利兩岸關係的正常交流。

民進黨認為，李明哲案在國際社會將會受到更多、更高的矚目，中國大陸必須正視此一現象可能擴大為國際事件，也將重傷中國大陸的現代化、加深其反民主人權形象。因此，本黨強烈呼籲，以黨領政的中國國家主席習近平應該高度關注此案的負面效應，給予李明哲應有的法律及人道權利，並盡速釋放李明哲，避免中國大陸的國家形象和兩岸關係更加惡化。