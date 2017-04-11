前瞻計畫落空 議員要柯P表態：若不給錢 就選總統

2017-04-11 18:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，國民黨、民進黨台北市議員皆質詢，中央8年8000億元「前瞻基礎建設計畫」排除北市，對此，柯文哲答詢皆未砲轟中央。藍營議員吳世正更酸柯市長，「這麼溫良恭儉讓的柯P，大家看了也不習慣！」吳還要柯表態，「若錢不給我（柯），讓我選不上，我就選總統！」柯僅回說，「我會去政院談。」

面對多位議員質詢，柯文哲強調，前瞻計畫還未核定，未來政院有5場座談會，北市府會派員參加，並指還「不要緊，最後拿到錢才算」、「我想最後大家還是會分一些。」

不過，吳世正狂虧柯文哲，現在一副溫良恭儉，「這不像你（柯）！民進黨在觀望你，還怕養虎為患」，接著又質疑柯文哲日前中央批一例一休政策「天怒人怨」，如今「中央給你難看，結果你什麼也沒講，你不是柯大炮嗎？」柯文哲回說，「謝謝議員發聲，中央一定不得不給我錢。」

柯文哲也說明，立法院開前瞻計畫公聽會，北市府會派員參加；北市部分，則是按照目前制定計畫，去爭取前瞻計畫預算，但如果其他縣市申請那個錢，沒有辦法執行、變成蚊子館，更糟糕。

吳世正慫恿柯文哲表態，「你（中央）錢不給我（柯），讓我選不上，我就選總統」，如此小英就會怕；此言一出，另柯文哲乾笑不已，但柯未附和表態，僅說會找行政院談。