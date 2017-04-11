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評李明哲案 柯文哲：中國沒人權觀念 很糟糕！

2017-04-11  17:49

〔記者何世昌／台北報導〕台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲，遭中國以「涉嫌危害國安」逮捕，「被失蹤」已20多天。台北市議會今開議第2天，台北市長柯文哲赴議會進行施政報及答詢時，民進黨台北市議員陳慈慧十分關心李案，於議會籲柯表態。

柯文哲回應，這就是中國政府不智的地方，中國常抱怨花這麼多錢，台灣人民還不喜歡他；雖有抱怨，卻還扣留李明哲，他直言，「不聰明就是這樣！」

柯文哲還說，李明哲案顯示，中國還是沒有人權的概念、這是很糟糕的事！

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  • 針對台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲「被失蹤案」，台北市長柯文哲今天在市議會答詢時表示，中國扣留李明哲「不聰明就是這樣！」（記者羅沛德攝）

    針對台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲「被失蹤案」，台北市長柯文哲今天在市議會答詢時表示，中國扣留李明哲「不聰明就是這樣！」（記者羅沛德攝）

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