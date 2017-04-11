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李明哲在何處？ 張小月：疑在廣東但無法查證

張小月（中）表示，李明哲可能被關押在廣東，但此訊息並非透過官方管道得知，目前無法查證。（記者方賓照攝）

2017-04-11  18:02

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工李明哲遭中國拘留至今已超過20天，陸委會主委張小月今下午召開記者會透露，有非官方管道指出，李明哲可能在廣東，但無法證實。

綜合媒體報導，張小月表示，李明哲可能被關押在廣東，但此訊息並非透過官方管道得知，目前無法查證。

張小月也要求對岸公布李明哲被拘留的原因、被關押在何處以及同意家屬前往，探望李明哲。

今日，立法院院會上午分別通過民進黨與時代力量黨團提案，提案內容呼籲中國應盡速釋放李明哲，同時對外說明李明哲遭拘留原由及關押地點。時代力量黨團認為，政府應盡速召開國際記者會，對外說明我國對李明哲一案的嚴正立場。

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