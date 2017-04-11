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李明哲遭拘留 陸委會：中國政府應出面說明

陸委會主委張小月呼籲，中國政府應與我政府溝通此案。（記者方賓照攝）

2017-04-11  17:30

〔即時新聞／綜合報導〕李明哲遭中國拘留案，陸委會主委張小月今天（11日）下午召開記者會，她強調國人人身安全是政府處理本案最高指標，並呼籲中國應開放家屬探視，兩岸應以溝通對話處理此案。

陸委會稍早召開記者會，陸委會主委張小月表示，此案牽涉國家尊嚴、人民權利，政府會捍衛到底，並呼籲中國處理此案應給家屬探視，兩岸應該以溝通對話解決，不應以政治理由干預阻撓。

張小月表示，中國政府針對此案始終沒有正面回應，對此我國表示強烈抗議不滿，並呼籲中國不應該漠視我政府訴求，雙方應該盡快溝通對話，中國政府也應盡快對外公開說明。

她也強調，總統、行政院長都對此案重視，陸委會、海基會也全程協助處理，針對立法院有聲援提案，政府也高度重視，將持續協助家屬，幫助李明哲早日回到台灣。

另外她也強調，陸委會動用一切資源，目前李明哲藥品已被海協會簽收，陸委會將持續提供李明哲家屬任何協助，也提供法律諮詢。

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