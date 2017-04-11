嘲笑原住民口音挨轟歧視 吳敦義臉書小編致歉
2017-04-11 18:25
〔即時新聞／綜合報導〕為了競選國民黨黨主席大位，前副總統吳敦義在臉書上開設了官方的粉絲團「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」，但該粉絲團的小編近日的一則發文卻引發議論，被認為是歧視原住民，事後小編也為此致歉。
「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」，昨發文時貼出一則笑話，指有位原住民去應徵工作，被問到學經歷時，因口音問題，被誤認「抬大理石」為台大歷史。該文發表後引發網友議論，並紛紛在底下留言批評這般言論是在貶低原住民，「為原住民貼上學歷不高、粗工、講話口音可笑的標籤，極其惡劣。」
事後管理粉絲頁的小編在同一則貼文更新致歉內容，文中表示，「4/11義氣小編說明：小編在貼這則訊息時即考慮方言口語造成的誤會及尊嚴，若造成有朋友不舒服，小編在此鄭重道歉。」
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