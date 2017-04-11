前瞻計畫爭議 張景森批朱立倫舊支票開太多

2017-04-11 17:26

〔記者李欣芳／台北報導〕新北市政府爭取行政院前瞻基礎建設計畫經費，政院只給821億元舊捷運建設經費，引發新北市長朱立倫批評行政院「只有回顧、沒有前瞻」，行政院政務委員張景森今天下午在臉書上反擊說，大家要問，為什麼新北市只能做核定的舊計畫？原因很簡單，舊支票已經付不完了嘛！而開票人不就是朱立倫先生嗎？

張景森說，6年多前，朱立倫和蔡英文競選新北市長，朱立倫替中央政府開出浮濫的「三環三線」政見，連國民黨執政的中央政府都覺得負擔不起。四年過去，毫無動靜，被對手游錫堃狂批「三環三線、只有虛線」。

張景森並指出，這幾個月行政院和國發會陸續邀請全國縣市首長前來討論前瞻建設計畫。唯一受邀而不出席的首長，就只有朱市長一人。「不只這一次，事實上朱市長從不參加行政院的會議，也從沒有踏進各部會的大門。真不知道他是靠什麼方式來推動建設計畫。唸力嗎？」。

不過，張景森表示，老實說，行政院並没有忽略新北市的需要。新北市工務局局長至少3次應邀參加他主持的建設會議，他也請對方及早作業，準備申請交通部的道路品質改善經費。新北市所有立委也曾受邀研討，反映了許多重要問題。這些建議都有錄案，中央願意協助解決。其中最多立委希望中央協助新北市解決停車問題。

他說，這次交通部之所以編列了200億元補助興建停車場，解決都會痛苦的停車問題，主要還是來自新北市立委的建議。

張景森表示，行政院最大一筆補助新北市的捷運建設高達821億。但朱市長卻不領情，說這是已經核定的舊計畫，放砲批評行政院「只有回顧、沒有前瞻」。

張景森說，選舉在即，民進黨上台前兩年，國民黨不管「三環三線」有沒有實際需求，也不管政府口袋有沒有錢，先把朱立倫的支票核定了再説。他認為新政府固然可以師法國民黨的故技，舊計畫慢慢拖，推出更多新計畫，但最後還是選擇負責任的態度，計畫既然都已經核定，也動工了，不要慢慢再拖下去，利用這次編列特預算，一次來把它完成。這真是「朱立倫請客、蔡英文買單」。「朱立倫的三環三線由蔡英文政府舉債來實現！現在回過頭來被朱立倫批評是只有回顧、沒有前瞻。未免有失公平」。