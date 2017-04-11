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深陷桃色風波卡在2女？ 童仲彥：卡住的是電梯

2017-04-11  17:03

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會，展開一連2天的施政報告。但週刊今再以「2女搶阿童 大眼妹臉書放閃後崩潰刪圖」為題，公布邱姓大眼妹與台北市議員童仲彥2人樂遊峇里島的親密合照，讓童意外成為關注焦點。面對鏡頭，童仲彥頻頻表示「謝謝關心」。媒體追問，是否卡在邱主任與大眼妹之間？童仲彥不願回應，並企圖搭電梯閃避鏡頭，但電梯遲遲未來，他無奈地表示「卡住的是電梯」。

童仲彥年初遭週刊爆料，長期毆打妻子李秀環，並爆出外遇「邱主任」邱惠美，事件遭各界批評，民進黨火速開除黨籍。週刊今又爆料，除了「邱主任」，童仲彥還與另一名邱姓大眼妹樂遊峇里島，並公布相關照片。

柯文哲今下午赴議會，展開一連2天的施政報告。童仲彥於上半場結束前，現身議場。

媒體問童，大眼妹發臉書貼文，是否有誤會？但童頻回應「謝謝關心」。媒體也發現童仲彥換上金屬新眼鏡，追問此舉是否為求扭轉形象？童則「蛤？」了一聲，並停頓3秒，隨後又表示「謝謝關心」。

媒體繼續問及為何選擇同遊峇里島？童仲彥瞪了記者一眼沒有回應。媒體再追問，是否卡在邱主任與大眼妹之間？童仲彥仍然不願回應，並企圖搭電梯閃避鏡頭，但電梯遲遲不來，他無奈表示，「卡住的是電梯」。

媒體也關心童仲彥與妻子李秀環的婚姻狀況？李秀環表示，寄律師函給童都沒回。童說，「有，我有回，持續跟她溝通。」

另外，媒體問童，會否擔心緋聞影響選情？余天之女余筱萍甚至意圖卡位？但童仲彥將頭撇開，還是沒回應。

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  • 緋聞纏身的台北市議員童仲彥，今日下午現身市議會。（記者羅沛德攝）

    緋聞纏身的台北市議員童仲彥，今日下午現身市議會。（記者羅沛德攝）

  • 台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，身陷緋聞案的民進黨台北市議員童仲彥，原本於媒體採訪群組稱明天才要進議會，但下午突然現身，面對媒體百般詢問，童仲彥不願回應。（記者郭安家攝）

    台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，身陷緋聞案的民進黨台北市議員童仲彥，原本於媒體採訪群組稱明天才要進議會，但下午突然現身，面對媒體百般詢問，童仲彥不願回應。（記者郭安家攝）

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